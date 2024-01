Na klávesnice po 30 letech přibude nové tlačítko. Microsoft ho tam protlačí kvůli AI

Letos v září to bude 30 let, co Microsoft na svou ergonomickou klávesnici Natural Keyboard přidal klávesu Windows. Sice začala dávat smysl až o pár měsíců později s uvedením Windows 95, kde otevřela nabídku start a sloužila k novým klávesovým zkratkám, ale stal se z ní nepsaný standard, který dodržovali i ostatní výrobci.

Tlačítko Windows umístěné napravo se pak sám Microsoft u některých novějších klávesnic snažil nahradit klávesou Office. Tu ale Logitech a spol. ignorovali. A nejspíš s ní už nepočítají ani v Redmondu, protože na její místo zamíří tlačítko Copilot pro vyvolání AI asistenta.

Firma oznámila, že na CESu představí její parteři nové notebooky s Windows 11, které už budou klávesu Copilot obsahovat. Zamíří také do budoucích zařízení Surface.

Microsoft uvádí, že tlačítko vyžaduje online účet a že v regionech bez Copilotu bude otevírat vyhledávač. Ten se běžně otevírá zkratkou Win+S. Jestli ale půjde nějak přenastavit přímo v systému, zatím nevíme. Stejně tak není jasné, jestli tlačítko pouze otevře Copilot, nebo bude sloužit i pro nějaké nové klávesové zkratky.