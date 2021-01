Na internet se dostal PolarisOS – vývojová odnož systému Windows, kterou Microsoft neuvedl

Vývoj operačního systému Windows není přímočarý a Microsoft zkouší různé vývojové odbočky. Jednou z nich je aktuálně Windows 10X, ale ještě před třemi roky se více mluvilo o PolarisOS – to měl být nový operační systém pro stolní počítače a notebooky. Nyní Windows Central objevil, že je základ tohoto systému stále ke stažení skrze oficiální Torrent.

Není ale moc co zkoušet, jedná se jen o holý základ systému bez uživatelského prostředí a aplikací. Je to však dobrá připomínka překotného vývoje Windows a toho, jak se Microsoft opakovaně snaží oprostit od Win32 API, tedy podpory klasických desktopových programů. PolarisOS měl být v tomto směru něco jako nástupce Windows RT.

PolarisOS byl každopádně jen uživatelskou nadstavbou nad Windows Core OS, tedy jádrem novodobého operačního systému Windows. Na něm Microsoft pracuje už mnoho let a má to být takový modulární základ všech systémů. Funguje na něm například náhlavní počítač HoloLens, který má pochopitelně svou vlastní vrstvu uživatelského rozhraní. A pro běžné počítače měl být takovou nadstavbou právě PolarisOS.

Jenže fiasko Windows RT bylo zřejmě důvodem, proč si Microsoft netroufl znovu zkoušet oprostit od Win32. Moderní aplikace se neujaly, ty webové mají svá omezení a rozhraní Win32 je sice v některých ohledech zastaralé, ale zatím stále nenahraditelné. A tak se nakonec Microsoft věnoval spíše šlechtění Windows 10 a následně se pustil do odnože Windows 10X.

Windows 10X by se daly považovat za pokračovatele myšlenky PolarisOS, je to systém rovněž postavený na Windows Core OS a v základu s Win32 nepočítá. Jenže v Microsoftu si zřejmě uvědomili, že nový systém lidem jen tak nevnutí, a tak jej navázali na nová zařízení, a to konkrétně počítače s více displeji. No a hned při premiéře Microsoft připomínal, že systém bude schopný spustit i klasické Win32 programy.

A jak to nakonec dopadlo? Na jaro 2021 se chystá uvedení Windows 10X na prvních zařízeních. Budou to přitom klasické notebooky a podpora Win32 aplikací bude zprvu chybět. Takže se vlastně nakonec myšlenka PolarisOS naplnila. Jen těžko říct, jestli se ujme na trhu.