Na Instagramu teď můžete v jednom příspěvku sdílet dvakrát více fotek než dřív

Obrázková sociální síť Instagram navyšuje počet fotek a videí, které mohou uživatelé publikovat v rámci jednoho příspěvku. Každý příspěvek může nyní obsahovat až 20 fotek nebo videí, zatímco od roku 2017 až dosud mohli uživatelé přidat maximálně 10 položek. Podrobnosti přináší magazín Mashable.

Instagram neustále vylepšuje možnosti a funkce své sociální sítě. K fotkám a videím je možné například přidávat hudbu, což dodává příspěvkům další rozměr. Navíc lze vytvářet příspěvky společně s přáteli, kde každý může přidat svůj obsah. Zvýšení limitu na 20 fotek nebo videí umožní uživatelům sdílet ještě více zážitků a vzpomínek v jednom příspěvku.

Dvojnásobek fotek se může hodit

Vytváření příspěvků na Instagramu prošlo mnoha fázemi. Začalo nenáročnými snímky upravenými nejrůznějšími filtry, následovaly dokonale „estetické“ fotky a postupem času nastoupily série více fotografií, které lze využít například k vyprávění příběhů. Při prohlížení příspěvků s více fotkami je k dispozici nabídka pro posouvání vlevo a vpravo.

Nová funkce byla oznámena ve čtvrtek 8. srpna s tím, že začíná její zavádění na webu i v aplikacích pro Android a iOS po celém světě. Všichni uživatelé by k ní měli mít přístup do konce tohoto týdne. Instagram také oznámil, že se hlavním ukazatelem úspěšnosti pro všechny podporované formáty (živá vysílání, karusely, reels, příběhy a fotky) stává počet zobrazení (views).

Tuto aktualizaci oceníte, pokud máte tendenci přidávat do jednoho příspěvku více fotek. Umožní vám lépe vyjádřit své zážitky. Funkce bude také přínosná pro ty, kteří chtějí prezentovat všechny fotky z jedné události v rámci jednoho příspěvku místo vytváření několika příspěvků s jednotlivými fotkami.

Uživatelé jsou nadšení i znechucení

Po zveřejnění novinky reagovala většina uživatelů této sociální sítě pozitivně. Jeden z nich napsal: „Vypadá to skvěle.“ Nicméně část uživatelů nadšení ani zdaleka nesdílí. Další odpověděl: „To je pro mě nebezpečné,“ a jiný konstatoval, že: „20 snímků v jednom příspěvku je šílené.“

Není to ani zdaleka poprvé, co Instagram čelí negativním ohlasům ze strany svých uživatelů. Před několika dny testoval novou funkci, která by měla při procházení příspěvků zobrazovat „nepřeskočitelné“ reklamy. Novinka, označovaná jako „Ad Breaks“ (reklamní přestávky), je zatím testována pouze na malé skupině uživatelů.

Některé zahraniční zdroje dávají tento krok do souvislosti s konkurenční platformou TikTok, na které lze v rámci jednoho příspěvku přidat až 35 fotografií. TikTok je známý především krátkými vidy, ale i fotky zde pomalu ale jistě nacházejí své místo na slunci.