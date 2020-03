Na Flightradar24 se objevily zvláštní modré ikonky letadel. Služba čerpá data z nového zdroje

Aerolinky postupně omezují spoje, nebo pendlují nad Evropou téměř poloprázdné, aby nepřišly o drahocenné sloty na klíčových letištích.

Pokud v těchto dnech navštívíte Flightradar24, který monitoruje prakticky v živém přenosu leteckou dopravu a zobrazuje ji nad mapou světa, zejména nad Atlantikem a Pacifikem nebudete moci přehlédnout ikony letounů, které jsou oproti těm ostatním modré.

Byť by se mohly nabízet nejrůznější teorie, s karanténami, uzavíráním hranic a koronavirem to nemá vůbec nic společného. Jedná se o technickou novinku, kterou web spustil pro všechny uživatele teprve před pár dny, byť na ní pracuje už čtyři roky.

Lots of blue across the Atlantic tonight. Satellite-based ADS-B tracking is now available for all our users on https://t.co/TuvTVrvhNY and in our app where you'll see satellite-tracked flights as blue icons. Learn more about satellite-based tracking at https://t.co/ykN9sCfKhT pic.twitter.com/CzlPwjTrvn