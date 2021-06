Na Facebook míří podcasty. Spustíte je na stránkách a ve vlastní záložce

Už od dubna se nenápadně šušká, že Facebook připravuje svou vlastní podcastovou platformu, která bude dostupná přímo na sociální síti a nyní máme jistotu, že je to pravda. Firma potvrdila, že podcasty připravuje, dokonce přijdou už 22. června, tedy příští týden.

O novince Facebook hovoří v e-mailu, který začal rozesílat tvůrcům a který se podařilo získat serveru The Verge. Je v něm mimo jiné uvedeno, že uživatelé budou moci podcasty poslouchat přímo na facebookových stránkách a také v záložce Podcasty, která teprve vznikne.

Kdo by chtěl svůj podcast zveřejnit, stačí si do stránky nastavit RSS feed. Jakmile jej sociální síť schválí, nové epizody se začnou ukazovat na příslušných místech automaticky. Je to vlastně úplně stejné jako u Spotify, Apple Podcastů a dalších platforem.

Jen je nutné mít na paměti, že Facebook si ve svých podmínkách užívání vyhrazuje právo vytvářet ze zveřejněných podcastů „odvozená díla“. Není přesně popsáno, co to znamená, ale teoreticky může vzít jejich části a dál s nimi pracovat.

Sociální síť také počítá s tím, že tvůrci budou moci své podcasty propagovat pomocí funkce nazvané Clips. To bude velmi stručný úsek vyňatý z rozhovoru, který bude možné sdílet volně na zdi a lákat na něj posluchače. Používání Clips ale nebude povinné.

