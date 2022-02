Na domácí focení. Recenze přenosného fotostudia Orangemonkie Foldio 3 + Halo-bar

Vyfotit něco doma bývá kumšt a často se to neobejde bez světel a držáku pozadí. Stojí to hromadu peněz a neustále to překáží. Nebo existuje Foldio 3.