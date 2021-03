Na dark webu se kšeftuje s vakcínami a potvrzeními o očkování proti covidu-19

Tržiště na dark webu lze vnímat mnoha způsoby: jako místa, kde se spojují narkomani s dealery, nebo jako otevřený, nikým a ničím neregulovaný trh, fungující na základě nabídky a poptávky. Sehnat zde lze prakticky všechno – od ukradených čísel platebních karet, přes návykové látky a léky, prémiové účty na pornografické weby, až po zbraně.

Probíhající pandemie, způsobená novým koronavirem SARS-CoV-2, se promítla i do tohoto zákoutí internetu. Zejména vzrostla poptávka po drogách, ale v době nedostatku se zde prodávaly třeba i ochranné pomůcky. Bezpečnostní firma Kaspersky Lab tento týden publikovala na svém blogu informaci, že na temných tržištích lze koupit vakcínu proti onemocnění covid-19. Důrazně však před jejím nákupem varuje.

Drogy? Děkuji – raději vakcínu!

V prosinci 2020 schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vakcínu Pfizer/BioNTech. Během 24 hodin odstartovala jedna z největších globálních očkovacích kampaní v historii, ke které se postupně přidávaly země po celém světě. Dodavatelské řetězce bohužel nedokázaly udržet krok a špatně navržené očkovací programy vedly k velkým zpožděním.

Z vakcín se tak stalo žádané zboží – v řadě zemí byli navzdory pořadníkům přednostně očkováni političtí zástupci a bohatí či nějakým způsobem vlivní lidé. Co má ale dělat „běžný občan“, pokud chce dostat svou dávku přednostně, aniž by spadal do rizikových skupin, jež jsou očkovány jako první? Ti, kdož mají zkušenosti s dark webem, začali hledat řešení zde.



Vyberte si vakcínu dle chuti

Jak bylo řečeno v úvodu – tržiště na dark webu nejsou nikým a ničím regulována. Díky tomu zde do značné míry fungují základní ekonomická pravidla – například to, že kde je poptávka, tam je i nabídka. V rámci této logiky se tedy rychle objevili prodejci nabízející vakcíny.

Odborníci zdvihají varovný prst

Při prohledávání 15 velkých dark webových tržišť našli odborníci z Kaspersky Lab reklamy na tři vakcíny proti covidu-19: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Kromě nich našli také reklamy na neověřené vakcíny. Protože zájem o ně je očividně vysoký, odpovídají tomu i ceny, pohybující se v rozmezí od 250 do 1200 amerických dolarů (tj. cca 5500 až 26500 Kč) za dávku.

Svobodně fungující trh pružně reaguje na aktuální situaci, takže po zveřejnění informací o účinnosti vakcín Moderna a Pfizer okamžitě vzrostly nejen jejich ceny, ale i počet reklam. Prodejci pocházejí především z Francie, Německa, Velké Británie a USA. Pro komunikaci se zákazníky využívají šifrované aplikace pro zasílání zpráv, jako jsou Wickr nebo Telegram.



Vakcína na prodej

Jak je na dark webu zavedeným zvykem, většina prodejců vyžaduje platbu v bitcoinech, případně v jiných kryptoměnách. To ztěžuje sledování plateb a chrání anonymitu prodejců. Podle odborníků na bezpečnost přijali prodejci do svých virtuálních peněženek mezi 100 a 500 platbami.

Nemusí to být vakcína

V případě nelegálního nákupu jakéhokoli zboží je nutné počítat s tím, že utratíte peníze za něco, co neodpovídá deklaraci. Stejně tak se může stát, že za své bitcoiny nedostanete vůbec nic. Dark webová tržiště sice mají mechanismy pro odhalování podvodných prodejců, nicméně za způsobené ztráty většinou nijak neručí.

Na některých tržištích mohou zákazníci prodejce hodnotit podobně, jako například na vyhledávačích zboží. Ze zveřejněných recenzí vyplývá, že přinejmenším část uživatelů skutečně obdržela lahvičku s látkou pro aplikaci. Běžný zákazník ale nemá jak ověřit, zda se opravdu jedná o deklarovanou vakcínu. Stejně tak je možné, že jsou pozitivní recenze falešné.



Recenze uživatelů

Samozřejmě není nepředstavitelné, že by nějaký zaměstnanec zdravotnického zařízení mohl odcizit očkovací látku a následně ji prodávat. Malá lahvička od dealera na anonymním fóru však může obsahovat téměř cokoli – od neškodného solného roztoku, až po něco opravdu nebezpečného.



Vakcína proti covid-19

Zde je v rámci objektivity nutné podotknout, že investigativní novináři nechali v minulosti laboratorně ověřit několik zásilek drog zakoupených na dark webu. Ve většině případů byla jejich kvalita hodnocena jako velmi dobrá – často i lepší než při nákupu na ulici.



Vakcíny na dark webu

Zapomínat by se ale nemělo na požadavky pro skladování, které například v případě vakcín Pfizer/BioNTech vyžadují teploty hluboko pod bodem mrazu. Je více než jisté, že tyto podmínky nelze při přepravě poštou či kurýrní službou dodržet a může tak dojít ke znehodnocení očkovací látky.

Vlastně se očkovat ani nemusíte

Další byznys rozjeli na dark webu obchodníci s potvrzeními o provedeném očkování. Falešné osvědčení o vakcinaci je výrazně levnější, navíc bude vyhovovat těm, kdož očkování z nějakého důvodu nedůvěřují. Hlavním zdrojem těchto certifikátů jsou evropské země a jedno potvrzení stojí přibližně 20 až 25 dolarů (cca od 440 do 550 Kč).



Potvrzení o očkování

K mání jsou také lékařská potvrzení o bezinfekčnosti. Například v Rusku si mohou uživatelé temného webu koupit padělaný certifikát, který potvrzuje, že nemají covid-19. Potvrzení není levné – jeho cena se pohybuje od 3500 do 5000 rublů (cca 1000 až 1500 korun).

V nákupech na dark webu hraje značnou roli riziko, že za své peníze dostanete něco jiného, než jste si objednali, případně nedostanete vůbec nic. Velkým důvodem k ostražitosti je fakt, že podvodníci doslova dychtí po tom, aby mohli nějakým způsobem profitovat ze současné krize. Pokud tedy chcete mít jistotu, že opravdu dostanete vakcínu, která byla správně skladovaná, určitě bude lepší počkat si na oficiální očkování.