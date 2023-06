Na co si dát pozor při upgradu na Windows 11? Nabídka Start je poloprázdná a se spamem

Co se stane s prohlížečem Edge?

Když výrobce podobnou funkci představí, vyvstává otázka, jak dobře se procesu upgradu daří přenést uživatelský obsah ze starého prostředí do nového. Migrace může být složitá technicky a stran možné jiné koncepce funkcí. Výrobce se musí rozhodnout, nakolik se mu chce se tímto procesem zabývat. Do rozhodování potenciálně vstupuje mnoho argumentů. Pojďme už ale k praxi.

Méně funkční může být ve smyslu zachování pracovního prostředí tak, jak jste na něj byli zvyklí. Některé problémy jsou nepřekonatelné, primárně když se firma rozhodne odebrat některé funkce, aniž by k nim představila alternativu. I když ji uvede, musíte do nějaké míry změnit svoje návyky.

Možná už ale přejít chcete, protože vás svrbí prsty a některé z novinek v Jedenáctkách byste při práci ocenili. Připravit se v tom případě musíte na upgrade, z podstaty problémový proces. Microsoft ho během životního cyklu Windows 10 vyladil dost na to, aby byl funkční v základním slova smyslu. Tedy že vás na konci přivítá nový operační systém a nedojde k naprosté ztrátě osobních dat.

Po mnoha aktualizacích se Jedenáctky dostávají do stavu, kdy už na ně řada lidí bez větších výčitek přejít může. Nebo nejasnou hranici překročí v blízké době. Možná si ještě chcete počkat na Moment 3 . Nebo na podzimní vydání . Situace není dramatická, protože ještě můžete více než dva roky vydržet s Windows 10.

Edge pokračuje tam, kde jste skončili

Jak plynulá je v létě 2023 migrace z Windows 10 na Windows 11? Obecně funguje velmi dobře, nemám totiž pocit, že by na mě po skončení procesu vykouklo úplně neznámé prostředí. Hlavní panel měl ikony vycentrované, což je výchozí stav ve Windows 11.

Je otázka, jestli by Microsoft při upgradu neměl nechat ikony zarovnané doleva, což by odpovídalo uživatelskému zážitku Windows 10. (Tmavý odstín z Desítek přitom ponechal; hlavní panel je v Jedenáctkách ve výchozím stavu světlý.)

Považuji to ovšem za maličkost, přenastavit si zarovnání ikon v případě potřeby zabere pár vteřin. Klíčové je, že se při upgradu nikam neztratí uživatelská data včetně nainstalovaných programů. K záhadným ztrátám nedocházelo ani v minulosti a nemělo by se to dít ani tentokrát.



Nebýt zakulacených rohů, na Edgi bych nepoznal, že se něco změnilo

Příkladem budiž webový prohlížeč Edge, který jsem před upgradem ukončil s košatou relací internetových stránek, přičemž některé byly rozdělené do skupin. Po upgradu jsem prohlížeč otevřel a relace se nikam neztratila, bylo to, jako kdyby se nic nezměnilo. Přitom jsem mezitím Desítky vyměnil za Jedenáctky.

Pracovní plocha zůstala netknutá, všechny nainstalované programy se spouští tak jako dřív. Hodí se ovšem připomenout, že někteří se mohou s odebráním programu setkat. Pokud by upgradovací proces vyhodnotil vysoké riziko spojené se známou nekompatibilitou, může vám svévolně odebrat třeba antivirus. Ty jsou na podobné případy náchylné a specifické.

Spousta spamu v nabídce Start.

ESPN, TikTok a další spam

Přinejmenším drtivá většina programů by se převést měla. Záměna systémů se ale do oblasti aplikací přece jen propisuje. Při upgradu se totiž Windows ocitnou ve stavu výchozí výbavy, což znamená, že vám vrátí programy, které jste v Desítkách odinstalovali. Pokud jste dříve z počítače vykázali např. Fotky, tak po upgradu je v seznamu nainstalovaných programů uvidíte znovu.

Někdy aplikace dokonce uvidíte připnuté k nové nabídce Start, která pro mě představuje nejslabší místo celého upgradovací procesu. Za prvé, ve Windows 10 připnutí zástupci programů jsou pryč, Start ve Windows 11 si budete muset znovu poskládat.

Před upgradem si vyfoťte nabídku Start ve Windows 10.

Je sice jiný a mnohem omezenější, možná by ale bylo produktivnější, kdyby Microsoft vaše původně připnuté ikony připnul k novému Startu, byť za cenu ztráty původní organizace. Bylo by na vás, jak byste se s tím vypořádali.

Redmondští se nicméně rozhodli, že s novým Startem se probudíte na zelené louce. Ikony na ploše nebo hlavním panelu vám přitom připnuté zůstanou. Druhý problém se týká aplikací, kterých jsem se už výše dotkl.

Jestli chcete klasickou nabídku Start, zkuste nástroj Start11.

Obnoví se totiž nejen integrované aplikace pod Microsoftu jako Počasí, Pošta, Výstřižky aj. Přímo na Startu vás svou přítomností oblaží také reklamní aplikace stejně, jako byste provedli čistou instalaci systému.



Mnou připnuté programy jsou fuč, zato se vrátily dříve

odebrané aplikace od Microsoftu a jako bonus nechybí propagační spam

V mém případě to byly mj. TikTok, ESPN, Instagram a Amazon Prime Video. Současně se vrátily domácí aplikace jako Malování, Solitaire nebo Filmy a TV pořady. Počítejte tedy s tím, že po upgradu z Desítek budete muset pár aplikací ručně odinstalovat. Přibývání reklamy je dlouhodobý trend, který jen tak nezmizí.

Čím vylepšit Windows 11?

Černá ovce

Pokud jste funkčnost hlavního panelu upravili nástrojem třetí strany, budete se muset obejít bez něj, pokud to na své straně nemá vyřešené jinak. Ve Windows 11 byl hlavní panel od základu přepsán, takže řadu funkcí ztratil a některé se do něj pomalu vrací, jak pravidelně referujeme.



Patří k nástrojům, které lze používat i bez odebrané

funkcionality hlavního panelu, stejný zážitek to ale není

Jenže podpora přídavných lišt se nevrátila a není jasné, jestli se to vůbec někdy stane. Kdo tím trpí? Příkladem může být docela známý, letitý, ale pořád užitečný BatteryBar. Tento konkrétní nástroj používat můžete, avšak již ne jako pevnou součást hlavního panelu. Místo toho ho nainstalujete v režimu plovoucí lišty.

Informace o baterce a přepínač profilů vrací nástroj Fluent Flyouts Battery.

To znamená, že malý panel s informacemi o stavu akumulátoru není ukotvený na jednom místě. Umístíte ho kamkoli, ale hrozí, že jím omylem pohnete a bude se vám plést pod rukama. Buď tenhle diskomfort podstoupíte, nebo se bez něj obejdete. (Osobně jsem na pracovním notebooku toho času po vydání Jedenáctek zvolil druhou možnost.)



Batterybar už není integrovaný do

hlavního panelu, takže jen poletuje po obrazovce

Možná vymyslíte jiné a pohodlnější řešení. Rozhodně to však od vás bude vyžadovat nějakou energii. Dál bych patrně mohl pokračovat funkcemi, které byly odebrány, jako aktivní dlaždice nebo chybějící události v kalendáři na hlavním panelu, ale soupisem vyřazených funkcí tento článek neměl být. Chtěl jsem jen zachytit nejbolavější body procesu upgradu na Windows 11, které souvisí s uživatelským obsahem.

Pořád stejná písnička.

Pořád stejná písnička

Pár jich ještě v krátkosti vypíchnu, dlouhý komentář nepotřebují. Opomenout bych neměl, že asociace se opět plně nepřenesly, takže některé typy souborů se vám pak spouští v jiných programech. Do Rychlého přístupu v Průzkumníku se zase připnuly výchozí složky, byť mnou připnuté položky se neodporoučely.

Jsou to případy svévolného nerespektování uživatelských preferencí, o důvodech se můžeme jen dohadovat. Pokud máte připnuté programy ke Startu ve Windows 10, nemůže být technicky náročné, aby se stejní zástupci objevili ve Startu ve Windows 11. Opodstatnění pro vynechání zálohovacího procesu nenajdeme a prouživatelský přístup už vůbec ne.

V čisté instalaci je potřeba Start něčím zaplnit, takže do něj připneme pár aplikací vlastního výběru. Na to lze přistoupit. Na spam v upgradovaných Windows 11 už nikoli.

Veskrze se v tomto článku objevují dlouhodobé problémy procesu upgradu, kterých se Windows nezbavily ani v roce 2023. Aniž bych tím Microsoft omlouval, konstatuji, že jde pořád o relativní maličkosti. Kdybyste provedli čistou instalaci a úplně všechno museli znovu nastavit a doinstalovat, trvalo by vám to podstatně déle. Mně přinejmenším několik hodin.