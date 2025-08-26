Na cestě jsou levnější 8TB SSD a první 16TB modely pro běžná PC

Jihokorejský SK Hynix je dalším výrobcem, kterému se podařilo vyrobit NAND čipy s kapacitou 2 Tb (256 MB). Využívá k tomu 321vrstvé paměti s technologií QLC, která zapisuje čtyři bity na jedné buňky. Co do hustoty či miniaturizace je tak dál než rivalové. Kioxia/SanDisk loni vytvořily 2Tb čip sestávající z 218 vrstev a Micron letos oznámil 276vrstvý. Ve všech případech jde o typ QLC. Z velkých výrobců už se tak čeká jen na Samsung.
SK Hynix dokáže takových čipů na sebe naštosovat 32, takže se do jednoho pouzdra vejde 8 TB. Taková tak může být kapacita malých M.2 2230 SSD. Ale v případě desktopových formátů M.2 2280 může vzrůst na 16 TB, případně i 32 TB, pokud by měly po dva „šváby“ na obou stranách.
Korejci kromě kapacity zvyšovali i další parametry. Oproti předchozí generaci čipů slibují o 56 % rychlejší zápis a o 18 % stoupnul výkon při čtení. Zároveň se o 23 % zvýšila efektivita při zápisu, takže s vyšším výkonem nebude dramaticky stoupat spotřeba.
SK Hynix plánuje tyto čipy dodávat nejprve do běžných spotřebitelských SSD. Až později výrobu rozšíří pro podnikové disky nebo UFS čipy pro smartphony a tablety. A jestliže nyní odstartovala sériová produkce, v prvních komerčních produktech se novinka objeví zřejmě začátkem roku 2026.