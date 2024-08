Na český trh přichází e-inkové Boox Go. Chybí vám funkce? Díky Androidu si ji můžete doinstalovat

I na českém trhu jsou stále více vidět čtečky a elektronické zápisníky značky Boox a teď se přidává nová řada Go, která obsahuje dva modely s rozdílnými parametry a cílením.

Čím jsou Boox unikátní, je operační systém Android 12, který dovoluje rozšířit funkce zařízení pomocí doinstalované aplikace. Prostě ji stáhnete přes Google Play. Oba modely mají Wi-Fi, reproduktor, mikrofon a nabíjí se přes konektor USB-C.

Boox Go Color 7 je čtečka elektronických knih s barevným displejem Kaleido 3 s úhlopříčkou 7“ a jemností 300 PPI (pro barvy jen 150 PPI). Do čtení zabraným čtenářům se budou líbit fyzická tlačítka pro otáčení stránek. Uvnitř je úložiště o kapacitě 64 GB a kdyby vám to bylo málo, můžete si pomoci MicroSD kartou.



Boox Go Color 7 je dostupná ve dvou barvách. Nechybí ani Bluetooh, takže můžete připojit sluchátka a poslouchat hudbu či audioknihy.

Boox Go 10.3 je ultra-tenký černobílý ePaper poznámkový blok s tělem tlustým pouze 4,6mm (hmotnost je 375g). Výrobce jej prezentuje jako společníka na cestách pro všechny kreativce, má displej Carta 1200 o úhlopříčce 10,3'' s jemností 300 PPI a podporou stylusu. Vnitřní paměť je stejná jako u menšího modelu, ale slot na MicroSD tentokrát chybí.



Boox Go 10.3 je pouze v bílé. Podporu formátů není potřeba řešit, otevřete zkrátka všechno.

Obě novinky jsou ke koupi v oficiálním BOOX shopu, ale v nabídce je má i řada zavedených českých e-shopů: