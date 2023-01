Na čem sedíte u počítače? Nebo snad stojíte?

Na čem sedíte u počítače? Máte klasickou kancelářskou židli, případně herní, zdravotní či obyčejnou jídelní? Zkoušeli jste před obrazovkou pracovat vestoje? Máte případně další ergonomické postřehy, co koupit nebo co dělat, aby vás při několikahodinovém sezení nebolely zadek, záda, krk či jiné části těla?

Tento týden je anketa bez hlasování, protože odpovědi by byly příliš široké na to, aby se daly sesumírovat do pár bodů. Inspirovat se můžete u našich redaktorů.

Marek Lutonský

U práce sedím – a často i stojím. Když se mi před lety rozpadla běžná kancelářská židle (ale dobrá od LD Seating), vybral jsem si ergonomickou Therapii Sense. Tenkrát se dělala jen ve dvou velikostech, až dostatečně jsem si v ní nechat vyměnit píst za vyšší. Hodila by se mi trochu užší, područky jsou celkem daleko od sebe, ale jinak jsem spokojený. Tělo dokáže udržet v poloze, kdy je sezení příjemné a pohodlné.

Nevýhodou tohoto typu židlí ale je, že se v nich nedá vrtět tak jako v běžných kancelářských. Ukotví vás ve správné poloze a jiné neuznává. I proto mám polohovací stůl (Liftor), který mohu vysunout nahoru a kancelářská práce je potom mnohem víc dynamická. Dá se u něj přešlapovat, různě se nakrucovat, hýbat se – není to tak strnulé jako při sezení. Stání tak střídám se sezením a vyhovuje mi to.

Karel Kilián

Z hlediska sezení u počítače nejsem nijak náročný. Už pátým rokem mám u počítače kancelářskou židli MIJA Antares, u které oceňuji především dostačující možnosti polohování, široké loketní opěrky s možností nastavení jejich výšky a odvětrávaná záda.

Pracuji převážně na notebooku, takže nejsem vázaný na jedno místo. Někdy tak sedím na sedačce v obýváku, přičemž notebook mám na konferenčním stolku, občas si k notebooku i lehnu. Z toho je vidět, že ergonomii moc nedávám. Naštěstí moje páteř je zatím relativně v klidu, takže nemusím řešit, jak jí ulevovat.

Práce ve stoje mě absolutně neláká – přeci jen lidé, kteří takto tráví celé pracovní směny, by mohli vyprávět o tom, jaké zdravotní problémy jim to přináší. Své sedavé zaměstnání se snažím kompenzovat tím, že chodím denně minimálně sedm tisíc kroků.

Jakub Čížek

Tuším, že budu mezi kolegy opět za naprostého pankáče, který jde proti proudu, sedím totiž na čemkoliv, co se zrovna objeví poblíž. Jelikož bydlím v malém bytě bez vlastní kanceláře, nechci, aby obývací pokoj s pracovním koutkem vypadal jako počítačové doupě.

Namísto velké a bezesporu ergonomické a kvalitní kancelářské židle špičkových parametrů proto doma sedím na – světe, div se – prachsprosté dřevěné židli z Ikei. Ovšem s velkým polštářkem! Než ale začnete bědovat nad mojí páteří, sluší se připomenout, že doma pracuji u počítače i z důvodu duševní hygieny minimálně, takže si to vše odbudu v redakci a na generické kancelářské židli. Tím jsem asi měl začít, že?

Lukáš Václavík

Mám druhým rokem židli s nevyslovitelným názvem Ikea Järvfjället. Lákala mě ta vzdušnost, polohovatelnost, a hlavně desetiletá záruka. Předchozí dvě židle značky Managini mi odešly vždy po pěti letech. Líbí se mi i ten houpací mechanismus, díky němuž si můžu „lehnout“, když na něco koukám. Ze židle jsem ale odmontoval područky, bez nich se můžu celý zasunout pod stůl a přijde mi lepší mít ruce na něm.

Co jsem začal pravidelně sportovat a zpevnil záda, vydržím na židli sedět při práci celý den, aniž by mě něco bolelo. Občas se protáhnu, spíš ale jen ze zvyku. Už roky plánuju, že bych si koupil výškově nastavitelný stůl a zkusil na střídačku pracovat vestoje, ale vždy jsem si našel nějakou výmluvu.

Petr Urban

Většinu času strávím v obyčejném kancelářské židli z IKEA. Mám ji roky, připomíná křeslo, stála možná tři a půl tisíce a nechápu, že v ní za ty peníze vydržím celou směnu, ale je to tak. Název modelu si nevybavím, mají ji snad všichni a všude, často na ni narážím v různých herních a novinářských streamech. Dost mě láká možnost střídat sezení se stáním. Ale je to už na jiné téma.

Tomáš Holčík

Většinu času sedím na kancelářské židli. Nejsem náročný, stačí mi alespoň náznak ergonomie a bederní opěrky. Raději mám židle s područkami a ty pak ve výšce desky stolu. Když mám pocit, že už nevím jak si sednout, a přitom stále potřebuji být u počítače, sáhnu po balónu. Používám sedací míč Vluv (existují i levnější neznačkové varianty), který má měkký vnitřní balón v pevném látkovém obalu.

Díky tomu může být při sezení pevnější než běžné cvičební gumové míče a lépe se na něm sedí v horkém létě. Mám hodinky, které mne umí upozornit, abych si stoupnul, ale záměrně to mám vypnuté. Řídím se spíš svými pocity a nasloucháním tělu než pípnutím na hodinkách.

Filip Kůžel

Doma (typicky tři pracovní dny v týdnu) sedím na židli SpinaliS Hacker, která má sedák na pružině, takže nutí zádové svalstvo k neustálé aktivitě. I po letech je to tak namáhavé, že si občas zajdu sednout jinam, na chvíli si s notebookem lehnu.

V kanceláři (zbylé dva pracovní dny) mám zvedací stůl Liftor Expert. U něj odhadem 80 % času stojím, takže židli jsem neřešil, mám jakousi firmou přidělenou. Hodně mě baví, že samotným stolem to nekončí. Naprosto mě nadchnul chodicí pás, i když při zpětném pohledu byl ten konkrétní model slabší – teď dva měsíce pochoduji na WalkingPad A1 a ten je o level lepší (recenze soon).

Zní to jako úlet, ale funguje to. Zasunete pás pod stůl a jdete. Po chvíli upadnete do rytmu a soustředíte se jen na práci. Hodinku, maximálně dvě denně, víc už by bolelo.

Taky se těším na šlapací věc od Aceru:

Martin Chroust

U počítače sedím na starší kancelářské židli, kterou jsem nevyměnil ani za nově pořízenou kancelářskou židli. Ta stávající je ve své podstatě velmi jednoduchá, má polohovatelné opěrky a zadní opěradlo, druhá páčka nastavuje výšku. Osvědčila se mi taková výška opěrek, aby židle dokázala tak akorát zajet částečně pod stůl. A s touto židlí bez jakéhokoliv viditelného názvu jsem absolutně spokojený a neměnil bych.

Hodinky na ruce mi při práci dávají vědět, že by to chtělo zase nějaký pohyb, ale protože řeším často více věcí najednou, vstanu od stolu ve většině případů dříve, než je interval upozorňování hodinek. V minulosti jsem zkoušel i práci při sezení na gymnastickém míči, ale nedokázal jsem na práci dostatečně koncentrovat. Míč tedy využívám vyloženě k protažení zádového svalstva