Na Aliexpressu je úsporná desktopová grafika GeForce RTX 3070 Ti. Ve skutečnosti jde o mobilní model

Na čínském Aliexpressu lze koupit všemožné věci a také řadu falešných produktů. Také lze ale pořídit jednu zajímavost z oblasti hardwaru, kterou běžně nekoupíte a Nvidia ji oficiálně nepodporuje – mobilní grafickou kartu přepracovanou do desktopové karty.

V tomto případě nejde ale o žádné ořezávátko, ale o výkonný model GeForce RTX 3070 Ti. Oproti standardní desktopové GeForce 3070 Ti je mobilní varianta samozřejmě osekaná, tomu ale také odpovídá snížená spotřeba, což je pozitivní.

Nabízení „desktopová“ karta „SHELI RTX3070TIM“ (nic takového oficiálně neexistuje), má čip GA104 s 5 888 jádry CUDA (desktopová verze má 6 144) se základní frekvencí 915 MHz a boostem až do 1 410 MHz. Použitá 8GB paměť GDDR6 má frekvenci 1 750 MHz.

Díky tomu, že jde o mobilní čip, je TDP karty pouze 220 W a vyžadován je pouze jediný osmipinový konektor PCI Express. Rozměry karty jsou 27 × 14 × 5,5 a použitý je chladič se dvěma ventilátory. Mezi porty je jedno HDMI i tři Displayporty. Cena je stanovena na přibližně 10 200 korun s tím, že doprava z Číny do České republiky je zdarma.

Vzhledem k tomu, že desktopová varianta GeForce RTX 3070 Ti se na našem trhu pohybuje stále v oblasti 17 tisíc korun, je to zajímavé pro ty, co chtějí něco ušetřit a se sníženou spotřebou se spokojí i se sníženým výkonem mobilní verze. Výkon by měl být někde pod úrovní desktopové GeForce RTX 3060 Ti, která se u nás prodává za cenu kolem 12 tisíc korun.

Nejoblíbenější grafické karty

Další oblíbené grafické karty

Má to ale jeden háček – vzhledem k tomu, že jde ve skutečnosti o mobilní kartu, je nutné používat mobilní ovladače, které mohou mít do budoucna horší podporu a mohou se vyskytnout nečekané problémy kvůli formátu karty ze strany Nvidie.