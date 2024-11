Mytí solárních panelů k vyššímu výkonu nevede. Proč je to dobrá zpráva a proč je to se sněhem jiné

Společnosti montující fotovoltaické elektrárny často argumentují nulovou údržbou solárních panelů. Skutečně, proti jiným způsobům ekologického získávání energie, kde jsou pohyblivé mechanické části, nabízejí panely jistý komfort. To nejhorší, co jim hrozí, je ušpinění a tím i snížení výkonu. Nebo ne? Manuel to vyzkoušel a výsledkem nepotěšil sebe, ale všechny ostatní solárníky ano.

Manuel má kanál Familie elektrisiert s necelými 12 tisíci odběrateli a video, o kterém hovoříme, má již přes 50 tisíc zhlédnutí. Můžete jej sledovat a procvičit si němčinu, nebo se spolehnout na automatický překlad:

Prvním krokem bylo získat data ve stavu zašpinění: saharský prach spolu s klasickými nečistotami, zejména trusem od ptáků, pokryl povrch solárních panelů. Následně Manuel použil dvě speciální teleskopické tyče s délkami sedm a šest metrů, s jemnými štětinami, aby nedošlo k poškrábání, a s integrovanou vodní hadicí pro okamžité omývání panelů.

Po mycí kůře sledoval Manuel výkon a výsledek jej nepotěšil – snaha i investice do speciálních techniky přišla vniveč. V některých případech se umytím výkon dokonce snížil.

Příliš mnoho proměnných

Z našich zkušeností víme, že měřit a porovnávat výkon panelů v průběhu času lze jen s velkou mírou tolerance. Mezi klíčové a neovlivnitelné okolnosti patří nejen teplota ovzduší (panely pracují efektivněji za nižších teplot, proto může být výkon FVE vyšší v květnu než v červnu), ale s tím souvisí i vítr (ochlazování panelů) nebo propustnost atmosféry. Sotva viditelný opar může způsobit rozdíl ve výkonu mnohem větší, než zrnka prachu a trochu trusu.

Ačkoli výsledek testu Manuela nepotěšil, může potěšit všechny stávající majitele fotovoltaik i ty, kteří se pro investici rozhodují. Znečištění panelů na střeše opravdu nemá cenu řešit, očistí je první déšť či sníh.

Když jsme už u sněhu, zde je samozřejmě dopad mnohem větší, protože zasněžené panely zkrátka nevyrábějí, nebo jen velmi málo. Nezdá se to, ale už tenká vrstva sněhu téměř dokonale odstíní sluneční svit. Panely mají sice tendenci tajit sníh rychleji než okolní střecha, nicméně pokud na nich sníh přimrzne, může se námraza držet dlouhé týdny. Výhodu mají střechy s velkým úhlem sklonu, kde sníh snáze sklouzne dolů. To na rovných střechách není možné, sníh nemá kam ujet a zůstane třeba na polovině panelů.

Jak ukazuje Zdeněk Zábojník ve svém krátkém videu, očista sněhu z panelů může přinést až desetinásobný výkon: