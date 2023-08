Myšlenkové mapy. Co to je, jak vám pomohou a nejlepší software na jejich vytvoření

Myšlenkové mapy jsou mocným nástrojem pro organizaci a vizualizaci myšlenek. Pomáhají informacím lépe porozumět a analyzovat a zapamatovat si je.

Už se vám někdy stalo, že jste studovali nějaké téma nebo vymýšleli nápad a během toho jste zjistili, že máte k dispozici obrovské množství informací, ale nemáte jasnou představu o tom, jak do sebe zapadají? Právě v tomto směru vám mohou významně pomoci myšlenkové mapy, známé také pod anglickým označením Mind Maps.

Myšlenkové mapy jsou užitečnou technikou, která podporuje učení, usnadňuje osobní rozvoj a zlepšuje zaznamenávání informací. Jejich hlavním benefitem je schopnost ukazovat, jak spolu různá fakta, nápady a myšlenky souvisejí, čímž zlepšují schopnost kreativního řešení problémů.

Co je myšlenková mapa

Myšlenkové mapy zpopularizoval autor a konzultant Tony Buzan. Místo obvyklého zápisu poznámek ve formě seznamu používají dvourozměrnou strukturu. Díky tomu si informace snáze zapamatujete, protože jsou zobrazeny v podobě, kterou si naše mysl snadno vybaví a rychle vyhodnotí.

Dobrá myšlenková mapa ukazuje „podobu“ tématu, relativní důležitost jednotlivých bodů a způsoby, jakými spolu souvisejí různá fakta. Výzkumy ukazují, že tento způsob prezentace je zvláště výhodný při práci se složitými informacemi, například při plánování podnikání a tvorbě strategie. Myšlenkové mapy ale můžete stejně úspěšně použít při plánování nejrůznějších projektů, od stavby zahradního domku po dům, plánování většího výletu či dovolené, velké společenské události či akce apod. Myšlenková mapa bude pro zapojené okolí atraktivnější než několikastránkový odrážkový seznam, ve kterém chybí návaznosti a spojitosti jednoho úkolu na druhý.

Myšlenkové mapy jsou kompaktnější než běžné poznámky a často zabírají jen jednu jedinou stranu papíru. To umožňuje vytváření asociací a formulování nových myšlenek. Lze také snadno přidávat nové informace, a to i do již nakreslené myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy rovněž pomohou rozdělit velké projekty nebo témata na zvládnutelné části, abyste mohli efektivně plánovat, aniž byste se zahltili a zapomněli na něco důležitého.

K čemu se hodí myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy se v praxi používají především při načrtávání obchodních strategií, skvěle se však hodí i pro plánování delší, složitější dovolené či roadtripu, stavbu a budování, velkou společenskou událost apod. V rámci těchto cílů jde o skvělé řešení pro:

Brainstorming – individuální i skupinový.

Shrnutí informací.

Pořizování poznámek.

Konsolidace informací z různých zdrojů.

Promýšlení složitých problémů.

Srozumitelné prezentování informací.

Studium a zapamatování informací.

Historie myšlenkových map

Ačkoli termín „myšlenková mapa“ poprvé zpopularizoval britský psycholog, autor a vzdělávací poradce Tony Buzan, používání diagramů, které vizuálně „mapují“ informace, má více než stoletou tradici. Vizuální metody zaznamenávající nejrůznější znalosti a informace mají v oblasti učení, brainstormingu, vizuálního myšlení a řešení problémů dlouhou historii. Jedny z prvních příkladů takto pojatých grafických záznamů vytvořil Porfyrij z Tyrosu – významný myslitel 3. století našeho letopočtu – když graficky vizualizoval Aristotelovy kategorie konceptů.

Buzanův specifický přístup a zavedení termínu „myšlenková mapa“ odstartoval televizní seriál BBC z roku 1974, který uváděl a který se jmenoval Use Your Head (Používejte svou hlavu). V tomto pořadu a doprovodné knižní sérii Buzan propagoval svůj koncept radiálního stromu a diagramu klíčových slov v barevné stromové struktuře.

Buzan je díky tomu považován za průkopníka v oblasti vizuálního myšlení a kreativity. Věřil, že myšlenkové mapy odrážejí způsob, jakým funguje lidský mozek a jak si lidé přirozeně propojují myšlenky a asociace. Jeho knihy, workshopy a kurzy se staly populárními po celém světě a myšlenkové mapy našly uplatnění v oblasti osobního rozvoje, vzdělávání a řízení informací.

Jak začít s myšlenkovými mapami

Pro kreslení myšlenkových map můžete použít tužku a papír nebo některou z celé řady aplikací, jež se na tento typ úkolů specializují. V obou případech probíhá vytváření mapy zhruba v pěti krocích:

Tím prvním je zapsání názvu projektu nebo tématu, které bývá typicky umísťováno doprostřed pracovní plochy.