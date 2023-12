MyHeritage zapojí AI do tvorby rodokmenů. Pomůže s hledáním předků a popisem jejich životů

Oblíbená genealogická služba MyHeritage už má s umělou inteligencí bohaté zkušenosti. V minulosti si licencovala technologie, které umí vyčistit a kolorovat staré fotografie, později přibyly i funkce pro jejich rozpohybování. Teď se však tvůrci spojili s OpenAI a využijí její velký jazykový model GPT pro práci s textem a hledání historických záznamů.

MyHeritage schopnosti GPT zpřístupnil ve dvou nových funkcích – AI Record Finder a AI Biographer. Obě jsou přístupné předplatitelům nejvyššího kompletního tarifu, který standardně stojí 199 eur ročně, ale prakticky pořád na něj bývá nějaká akce. Momentálně se dá získat za 60 eur.

AI Record Finder si ale můžete vyzkoušet i zdarma. Chatbot slouží k vyhledávání lidí. Stačí zadat jejich jméno a další upřesňující podrobnosti jako data narození/úmrtí, rodinné příslušníky atd. a MyHeritage prohledá historická data nebo již hotové rodokmeny. Bez předplatného ale uvidíte jen část výsledků a se skrytými údaji, takže s identifikací vám nástroj příliš nepomůže. Předplatitelé už navíc mohli záznamy prohledávat i dříve, jen o nich nemohli přirozeným jazykem diskutovat s chatbotem.



AI Biographer

To AI Biographer nemá na co navázat. Tvůrci novou funkci popisují jako generátor „wikipedických životopisů“. Z poskytnutých dat o předcích totiž AI sestaví v několika odstavcích příběh. Ve větách popíše, kde, kdy a komu se narodili, co dělali, koho si vzali, koho přivedli na svět a jak jejich život skončil.

Ze screenshotů dodaných MyHeritage vyplývá také to, že nástroj dodá i vlastní informace, například o původu příjmení. Co je ale zajímavější, v datech umí najít rovněž nekonzistence, takže upozorní na možné chyby, kdy různé zdroje popisují skutečnost jinak. Pak je ale také otázkou, nakolik bude blouznit AI a zanášet chyby vlastní.

AI Record Finder a AI Biographer zatím fungují jen v angličtině a jen na webu. Podpora dalších jazyků a mobilních aplikací přijde později.

Zdroj: MyHeritage (1, 2)