Můžete vlastnit kus historie. Tim Berners-Lee draží původní zdrojový kód WWW

V rámci pokračující mánie kolem NFT, speciální formy tokenů na blockchainu, jde do dražby i něco, co je doslova historickým artiklem. Jak uvádí televize BBC, zakladatel world wide webu Tim Berners-Lee se rozhodl vydražit původní zdrojový kód, který se stal základem pro www. Ze strany Bernerse-Leeho je to překvapivý rok.

Dražba se bude konat v aukčním domě Sotheby’s a bude zahrnovat zhruba 10 tisíc řádků kódu, včetně HTML, HTTP a URI. Také bude přiložena vizualizace kódu, plakát vytvořený v Pythonu a dopis od samotného Bernerse-Leeho, ve kterém popisuje, proč byl tento kus technologie důležitý.

Příhozy odstartují 23. června a začnou na 1000 dolarech (21 tisíc korun), skončí pak 30. června. Vzhledem k tomu, že jde doslova o původní formu www, lze očekávat, že finální částka bude výrazně vyšší. Všechny peníze budou putovat na charity, které Berners-Lee a jeho manželka podporují.

Na jednu stranu je to ušlechtilá snaha vzhledem k očekávanému výnosu prostředků, ale na druhou stranu Berners-Lee odjakživa odmítal patentování svého výtvoru a dlouhodobě bojuje za větší otevřenost internetu. S NFT se ovšem někdo vlastníkem kódu, přestože je to jeho historická verze, která je veřejnou doménou už dlouhá desetiletí, stane.

Také se stále častěji diskutuje, jestli by NFT v současné formě vůbec měly existovat, jelikož blockchain je výpočetně velmi náročný a tudíž i energeticky. Aukční dům Sotheby’s na tuto kritiku zareagoval tak, že slíbil, že vzniklou uhlíkovou stopu zaplatí a zároveň popsal, že tyto tokeny jsou dle jeho názoru nejvhodnější způsob, jak se stát vlastníkem digitálního díla.