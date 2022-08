Muž si nechal implantovat do rukou čipy. Odemyká jimi svůj dům i Teslu a ukládá na ně data

Deník New York Times přinesl informaci o muži, který si nechal do svých rukou trvale implantovat několik čipů, jež mu usnadňují život. Brandon Dalaly se tak například nemusí bát, že by ztratil klíčky od své Tesly – stačí mu totiž přiložit zápěstí pravé ruky k B sloupku a vůz se odemkne.

Zákrok, během kterého byl Brandonovi pomocí dlouhé jehly zasunut čip pod kůži, stál 400 amerických dolarů (100 dolarů za implantaci a 300 dolarů za čip), tedy v přepočtu bezmála 10 tisíc korun. Následně na sociálních sítích publikoval video, ve kterém je k vidění nejen samotná implantace, ale i to, jak v praxi funguje odemykání auta.

Čipování v praxi

„Nakonec jsem se rozhodl vzít problémy s klíčem v telefonu do vlastních rukou... doslova,“ napsal Dalaly minulý týden na sociální síti Twitter. Označil přitom generálního ředitele Tesly Elona Muska, který však na jeho příspěvek nijak nereagoval.

Tento bizarní kousek je možný díky čipu VivoKey Apex využívajícímu technologii NFC. Dalaly uvedl, že je součástí testovací skupiny čítající asi sto lidí, kteří čipy zkoušejí, než budou uvolněny pro veřejnost. Zatímco krátce po implantaci odemykání auta chvilku trvalo z důvodu otoku v místě čipu, později už fungovalo na první dotek.

Čipy jsou potaženy biokompatibilními látkami, jako je biopolymer a biosklo, což umožňuje, aby se po implantaci zapouzdřily do tělesné tkáně. Tyto implantáty často vyvolávají obavy z jejich náchylnosti k hacknutí nebo náhodnému použití. Dalaly je ale přesvědčen, že podobně jako u technologie NFC v telefonech jsou takové scénáře velmi nepravděpodobné.

Instalace aplikací do těla

„Společnost, která to vytvořila, má vlastní obchod s aplikacemi, kde si můžete pomocí těchto čipů bezdrátově instalovat aplikace do těla,“ říká Dalaly. „A jednou z těch aplikací je shodou okolností přístupová karta Tesly. Takže to byla první aplikace, kterou jsem si do ní nainstaloval, protože Teslu vlastním.“

Dalaly je zjevně příznivcem takzvaného čipování. Pro web Teslarati uvedl, že již má v levé ruce další menší čip, který uchovává jeho očkovací průkaz s informacemi o prodělaném očkování proti covidu-19, klíče od domu, kartu s kontaktními údaji a dalšími informacemi.

Nemedicínské tělesné implantáty zůstávají kontroverzní oblastí. Na Dalalyho příspěvek o jeho čipech se na Twitteru objevila spousta negativních reakcí, zejména od lidí, kteří si museli nechat implantovat lékařské přístroje z nutnosti, a ne z vlastní vůle. Není ani prvním člověkem, který si nechal do ruky implantovat přístupovou kartu Tesly – několik majitelů se této podivné praxi věnuje již řadu let.