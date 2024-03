Muž, se kterým přišel zákon. Kdo byl zakladatel Intelu a vizionář Gordon Moore

Společně s druhým velikánem Silicon Valley, Robertem Noycem, založil legendární firmu Intel. Gordon Moore je asi jediným člověkem z moderní historie počítačů, po němž je pojmenován zákon. V neděli 24. března si připomínáme rok od jeho úmrtí.

Gordon Moore se narodil 3. ledna 1929 jako druhý syn okresního šerifa v americkém San Mateo County Waltera Harolda Moora a Florence Almiry Williamsonové, která provozovala malý obchod se smíšeným zbožím. Když mu bylo deset let, rodina se přestěhovala z vesničky Pescadero do hlavního města okresu Redwood City. Celý okres San Mateo je dnes považován za součást slavného křemíkového údolí, na rozdíl od jiných velikánů IT je tak s ním Moore spjatý vlastně od narození.

Mladý chemik

Původně však chtěl být chemikem. Inspirovala ho k tomu i dětská souprava, kterou dostal v deseti letech k Vánocům. V letech 1946–1947 začal v San José studovat právě tento obor, v roce 1948 přestoupil na Kalifornskou univerzitu v Berkeley, kde obdržel bakalářský titul. V září 1950 se Moore zapsal na Kalifornský technologický institut (Caltech), kde nakonec v roce 1954 získal doktorát.

Po ukončení studia ale zjistil, že se nemá kde uplatnit. Tehdejší Kalifornie ještě zdaleka nebyla tak průmyslovým státem, jakým je dnes, takže mladí vědci toužící po zajímavém zaměstnání museli jít jinam, což se mu vůbec nechtělo. Dva roky protrpěl ve fyzikální laboratoři námořnictva v Marylandu, a jak to jen šlo, vrátil se zpět do Kalifornie.