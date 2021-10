Muž se 140 znaky – Jack Dorsey

Patří k nejmladším miliardářům a technologickým vizionářům. Jeho platformu pro sdílení krátkých zpráv používá po světě dvě stě milionů lidí denně. Zakladatel Twitteru Jack Dorsey oslaví 19. listopadu pětačtyřicáté narozeniny.

Jack Dorsey se narodil v roce 1976 v americkém Saint Louis. Vyrůstal v katolické rodině, jeho strýc byl dokonce knězem, není proto divu, že samotný Jack navštěvoval střední katolickou školu. Zajímavější možná je, že se v té době zhlédl v módě a přivydělával si jako model.

Zájem o logistiku

Někdy na konci osmdesátých let přinesl Jackův otec domů jeden z prvních počítačů IBM a probudil tak v synovi zájem o technologie a výpočetní techniku. Jack začal navštěvovat počítačové kurzy a už ve čtrnácti letech napsal program, který dokázal taxikářům nebo různým kurýrním službám pomáhat s optimalizací logistiky.

V polovině devadesátých let minulého století se Dorsey pustil i do vysokoškolských studií. Z univerzity vědy a techniky v Missouri po dvou letech přestoupil na newyorskou univerzitu, kterou však pod dvou letech opustil. Jeden semestr před jejím řádným ukončením. Nicméně při studiích v New Yorku už se mu v hlavě rodil základ budoucího zlatého dolu – Twitteru.

I během pobytu na univerzitě se Dorsey pořád živil jako nezávislý programátor a věnoval se stále zejména logistice. S Gregem Kiddem například založili dispečerskou společnost DNet, která se zabývala se doručováním objednávek pro internetové obchody.