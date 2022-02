Muskův Starlink má nový tarif Premium. Za dvakrát rychlejší internet chce pětkrát tolik

Elon Musk na Twitteru odhalil, že jeho satelitní internet Starlink bude možné objednávat s novým tarifem Premium. SpaceX dodá sadu s novou obdélníkovou anténou a příslibem vyšších rychlostí.

Zatímco standardní tarif dosahuje rychlostí stahování zhruba do 250 Mb/s (upload je desetinový), Premium láká až na 500 Mb/s. Latence by se měla pohybovat mezi 20 a 40 ms, tedy jako u standardního tarifu. Rozdíl bude ale také v ceně, a to dost výrazný.

Zatímco celá základní sada stojí 499 dolarů a depozit placený dopředu a měsíční paušál činí 99 dolarů, u Premia musíte částky vynásobit pěti. Hardware je za 2500 dolarů, paušál pak 500 dolarů měsíčně. České ceny zatím neznáme, ale pokud cenový skok bude stejný, sada bude stát okolo 65 000 Kč a internet vás vyjde na necelých 13 000 Kč měsíčně.

Tarify Starlinku Standard Premium rychlosti 100–200 Mb/s 100–500 Mb/s depozit 99 $ 500 $ hardware 499 $ 2500 $ paušál 99 $ 500 $ doprava 50 $ 50 $

Starlink Premium má být dostupný ve druhém čtvrtletí, do té doby se snad dozvíme více informací o ceně i přesné dostupnosti u nás.

via Reddit