Musk zaplatil Telegramu 300 milionů dolarů. Ten do chatů brzy integruje jeho AI

Muskova společnost xAI podepsala s Telegramem roční dohodu. Tomu zaplatí 300 milionů v hotovosti a akciích, na oplátku Telegram do své sítě integruje velký jazykový model Grok, který funguje i samostatně ve stejnojmenné aplikaci. K tomu navíc získá 50 % příjmů z prodeje předplatného xAI, který se přes něj uskuteční.

Grok do Telegramu zamíří v průběhu léta a šéf sítě Pavel Durov na videu ukazuje jeho schopnosti. Bude moci přepsat text, shrnout chaty, udělat výtah se sdílených dokumentů či webových stránek, půjde v něm tvořit avatary, obrázky a samolepky. Ve skupinových chatech má pomáhat s moderováním, v kanálech pak s ověřováním faktů.

Podobné funkce už nabízí Meta AI integrovaná v Instagramu nebo WhatsAppu. Telegram to implementuje velmi podobně, Grok zamíří do vyhledávače a kontextových nabídek. Jaká budou jeho omezení a jestli bude fungovat na všech trzích včetně Česka, to zatím nevíme.

Telegram má momentálně více než miliardu aktivních uživatelů a dle svých slov je po WhatsAppu druhou globálně nejpoužívanější komunikační aplikací na světě. Už má také 15 milionů předplatitelů Premia v ceně 140 Kč měsíčně či 950 Kč ročně, za což dostanou bonusové funkce navíc. Právě předplatné a podobné smlouvy jako s xAI jej loni poprvé dostaly do černých čísel. Firma utržila 1,4 miliardy dolarů a skončila se ziskem 540 milionů.