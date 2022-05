Musk umožní Trumpovi návrat na Twitter. Exprezident nechce, ale šance zřejmě využije

Když Elon Musk minulý měsíc uzavřel dohodu o koupi Twitteru za 44 miliard dolarů, avizoval, že chce sociální síť udělat o něco svobodnější. Co přesně to v praxi bude znamenat, neřekl. Nyní se ale rozpovídal o otázce, kterou si kladli všichni od začátku celého obchodu. Bude se na Twitter moci vrátit americký exprezident Donald Trump? Musk vzkázal, že ano.

Twitter účet Trumpa zablokoval v lednu 2021, vysvětloval to opakovaným porušením pravidel sítě ze strany exprezidenta. Americký politik se dlouho pohyboval na hraně a sdílel lehce dezinformační příspěvky, poslední kapkou ale z pohledu Twitteru byly Trumpovy komentáře schvalující útok na Kapitol, během kterého zemřelo několik osob.

Tehdy to byl bezprecedentní krok. Žádná sociální síť ještě nikdy nezablokovala tak vysoce postaveného politika a okamžitě se strhla debata, zda už Twitter nezachází příliš daleko a neaplikuje cenzuru. Jedním z kritiků tohoto přístupu byl Elon Musk.

Proto pokud se Muskovi podaří obchod dokončit a Twitter převzít, Trumpovi návrat umožní. Šéf Tesly to potvrdil tento týden na konferenci věnované budoucnosti aut, kterou pořádal list Financial Times, píše deník The Guardian.

„Nemyslím si, že bylo správné zakázat účet Donalda Trumpa. Byla to chyba (…) nevedlo to k tomu, že by Trump ztratil svůj hlas,“ uvedl Musk, načež označil rozhodnutí Twitteru za morálně špatné a extrémně pošetilé. Krok podle něj vedl jen k tomu, že Trumpova podpora mezi lidmi na politické pravici ještě vzrostla.

Na Muskova slova krátce poté reagoval bývalý šéf Twitteru Jack Dorsey. Řekl, že s šéfem Tesly souhlasí, že trvalé zákazy účtů nefungují, byť existují výjimky.

Budoucnost Twitteru řeší i EU

Zrušení zákazu Trumpa je zatím nejkonkrétnější příklad změny přístupu Twitteru, jaký Musk plánuje. Účet jednoho politika není důležitý, ale celý případ od začátku funguje jako precedent k ostatním zákazům. Uživatelé tak zřejmě na „novém“ Twitteru skutečně budou mít o něco volnější ruce v tom, co budou moci psát.

Stále to ale bude muset být v mezích zákona. S Muskem na toto téma hovořil eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Brenton, podle kterého je šéf Tesly nakloněn dodržování aktu o digitálních službách, který má Evropská unie schvalovat koncem letošního roku. Balíček zákonů mimo jiné vymezuje povinnosti sociálních sítí.

„Musk je dobrý muž, ale nevrátím se“

Trump se kvůli svému zákazu s Twitterem soudí, v mezičase jako symbol odporu založil vlastní sociální síť jménem Truth Social, na které slibuje větší svobodu slova. Kvůli této síti také v dubnu uvedl, že i pokud mu Musk (kterého nazval dobrým mužem) návrat na Twitter umožní, nevrátí se. Exprezident to řekl televizi Fox News.

Pravdou ale je, že Truth Social žádným hitem není, stále bojuje se získáváním uživatelů. I samotný start sítě nebyl příliš povedený, půlce lidí nefungovala. A jelikož se spekuluje, že Trump bude chtít znovu kandidovat v prezidentských volbách, dá se očekávat, že se na Twitter spíše vrátí – přeci jen oslovení voličů je v politice mnohdy důležitější než zůstat věrným svým předchozím tvrzením.

Musk pak na automobilové konferenci také řekl, že jeho nákup Twitteru by v nejlepším případě mohl být dokončen za dva až tři měsíce. O částce nehovořil, nicméně investoři oslovení agenturou Reuters si myslí, že svou nabídku 44 miliard dolarů sníží kvůli strmému pádu, který akciový trh zažívá v posledních dnech. Jen v úterý akcie Twitteru klesly o 3 procenta, od dubna byl pád ještě markantnější.