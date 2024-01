Musk slíbil levný elektromobil na příští rok a přiznal respekt k čínské konkurenci

Tesla Motors má za sebou další kvartál, další konferenční hovor s investory. Firma hlavně díky mimořádnému daňovému příjmu meziročně zdvojnásobila čistý zisk na 7,93 miliardy dolarů, nicméně bez zahrnutí mimořádných položek je zisk o dvě pětiny nižší (2,49 miliardy dolarů). Pro rok 2024 očekává zpomalení růstu prodeje.

Za celý loňský rok Tesla zvýšila odbyt o 38 % na 1,6 milionu vozů. Za čtvrtý kvartál se povedlo prodat 484 507 vozů, což znamená meziroční 20% nárůst, ale příjmy vyrostly o pouhá 3 %. To je způsobené především loňskou sérií zlevňování:

Project Redwood

Elon Musk také mluvil o plánech pro budoucnost a nejzajímavějším bodem je příslib nového modelu. Mělo by jít o vysněnou levnou Teslu s pracovním názvem Redwood a cenou do 25 tisíc dolarů (570 tisíc korun), o které šéf automobilky mluví už řadu let. Tentokrát cenu nezopakoval, zmínil však, že výroba se rozjede ve druhé polovině roku 2025.

Mimochodem Model 3 se v USA (se započtením dotace) prodává už za 35 900 dolarů, takže se Tesla k vysněné a kdysi nedosažitelné částce pomalu ale jistě blíží i se stávající produkcí. A další pokles cen bude nutný, Teslu i další automobilky k tomu dotlačí čínská konkurence.

Musk ji tentokrát zmínil přímo v konferenčním hovoru. „Čínské automobilky jsou ty nejkonkurenceschopnější na světě. Pokud nevzniknou obchodní bariéry, zničí téměř veškerou konkurenci. Jsou opravdu extrémně dobré.“



Například BYD Song se prodává po přepočtu za 18 300 až 22 500 dolarů, takže základní model je hluboko pod Muskovou vysněnou hranicí 25 tisíc a vejde se pod ni i nejvyšší varianta.

Do USA se dnes čínské elektromobily prakticky nedostanou, ale konkrétně BYD zvažuje výstavbu továrny v Mexiku, čímž by se vyhnul nejpřísnějším restrikcím. Omezení exportu řeší také Evropa, ale i na to se BYD připravuje, maďarskou továrnu už ohlásil.