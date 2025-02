Musk chce koupit OpenAI za 97 miliard dolarů. Altman na oplátku projevil zájem o jeho X

Podle agentury Reuters vedle Elon Musk konsorcium, které nabídlo 97,4 miliardy dolarů za nákup společnosti OpenAI. Že z obchodu nakonec nic nebude, potvrdil krátce nato Sam Altman, šéf společnosti vyvíjející mj. ChatGPT. O nabídku sice nestojí, OpenAI ale navrhuje, že za 9,74 miliardy dolarů koupí Twitter (X).

To je dost jízlivá odpověď vzhledem k tomu, že sám Musk odkoupil Twitter za 44 miliard dolarů, potenciální obchod by pro něj byl velmi ztrátový. Mezi oběma muži je ale napětí již šest let. Společně totiž OpenAI založili, ale Musk z firmy v roce 2019 kvůli neshodám odešel.

Drama vyvrcholilo loni. To Elon Musk zažaloval OpenAI a její vedení, že se vzepřelo původní vizi a zásadám. Šlo o neziskovou společnost s cílem vyvíjet umělou inteligenci pro dobro lidstva. OpenAI se ale snaží změnit v tradiční komerční firmu. To se Muskovi nelíbí a tvrdí, že Altman a spol. upřednostňují zisk před vším ostatním. Soudně se mu však OpenAI zastavit nepodařilo, proto teď oznámil, že se pokusí o největší technologickou akvizi v historii.