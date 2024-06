Musk by všechny iPhony nejradši zakázal. Integrované ChatGPT jej hodně rozvášnilo

Včerejší úvodní přednáška WWDC neudělala Elonu Muskovi moc velkou radost. Po oznámení novinek týkajících se Apple Intelligence začal firmu a její záměry po několik hodin pomlouvat, ať už vlastními příspěvky na X, nebo komentáři k ostatním. Nelíbí se mu hlavně spolupráce s OpenAI a přímá integrace ChatGPT do operačních systémů.

Citujeme několik jeho reakcí:

Je naprosto absurdní, že Apple není dost chytrý na to, aby si vytvořil vlastní umělou inteligenci, a přitom je schopen zajistit, že OpenAI bude chránit vaši bezpečnost a soukromí! Apple vůbec netuší, co se vlastně děje, když vaše data předá OpenAI. Chce vás podrazit.

Pokud Apple integruje OpenAI do operačních systémů, pak jeho zařízení v mých firmách zakážeme. To je nepřijatelné porušení bezpečnosti.

Návštěvníci budou muset svá zařízení Apple odevzdat u vchodu, kde je uložíme do Faradayovy kleci.

Vedle toho reagoval přímo na šéfa Applu Tima Cooka, že žádný jeho „strašidelný spyware“ nechce. Vyjadřoval se i pod příspěvky ostatních, kteří tvrdí, že OpenAI teď bude mít přístup k soukromým datům ze všech iZařízení.

Elon Musk má na OpenAI, u jehož vzniku před devíti lety stál, pifku dlouhodobě. Se Samem Altmanem se nerozešli v dobrém, vzduchem létají žaloby a dnes už si navzájem konkurují, protože Muskova xAI vyvíjí vlastní umělou inteligenci Grok.

Jeho rozhořčení ale plyne i z neznalosti nebo nepochopení toho, co Apple včera představil. Firma sice opravdu spolupracuje s OpenAI a integruje ChatGPT do iOS, macOS apod., ale na ně se Apple obrátí jen ve specifických případech, které nepokryje lokálně běžící AI, ani jeho vlastní Private Cloud Compute. Veškeré dotazy směrem k ChatGPT budou uživatelé muset ručně schválit, Apple navíc zamaskuje IP adresu, jako to už skrz iCloud Private Relay dělá i u anonymního surfování v Safari.

ChatGPT navíc nebude mít přístup ke všem datům jako lokálně běžící AI. Na chatbot od OpenAI se pouze může obrátit Siri u komplexnějších dotazů, případně se použije v textových editorech, kde nová funkce Writing Tools pomůže s opravou chyb a jinými úpravami. Ostatně podobně se Siri chová už dnes, když se u některých dotazů spoléhá na výsledky Googlu.