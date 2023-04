Musíme se bavit o regulaci AI, ale zákazy ChatGPT neobstojí, říká evropský úřad

Do debaty o generativní umělé inteligenci vstoupil další subjekt. Ředitelka Irského úřadu pro ochranu osobních dat (DPC) Helen Dixonová varovala před zbrklými zákazy nástrojů jako je ChatGPT, podle ní je třeba začít diskutovat o možné regulaci, ale plošné zákazy neobstojí, je přesvědčena.

Stanovisko DPC je pro evropský prostor důležité. Instituce dohlíží na dodržování ochrany osobních údajů v celé Evropské unii, na starosti má i dohled nad legislativou týkající se GDPR. Jde o hlavního regulátora pro většinu největších technologických společností na území sedmadvacítky. Úřad svými postoji, zejména v oblasti ochrany dat, často stanovuje celounijní precedenty.

Ty u generativní umělé inteligence zatím chybí. Podle Dixonové to ale není důvod celou technologii rovnou zakázat, jako o tom uvažuje Itálie a Německo (v případě Itálie už zákaz proběhl, byť bude pravděpodobně na konci měsíce zrušen). Ředitelka během konference agentury Bloomberg souhlasila, že potřeba regulace existuje, ale nejdříve bude muset proběhnout diskuze.

„Bude třeba to regulovat a bude třeba přijít na to, jak to regulovat správně,“ cituje Dixonovou agentura Reuters. Ředitelka zároveň zdůraznila, že se nemůžeme bavit jen o ChatGPT, ale i o jeho ekvivalentech. „Irský úřad pro ochranu osobních dat se v současnosti snaží této technologii více porozumět. Jak fungují LLM modely a kde se berou data, na kterých jsou trénovány,“ popsala, jak daleko se DPC v hodnocení situace dostal.

„Zatím je brzy, ale už tyto konverzace musíme vést. Je to lepší, než se vrhat do zákazů, které stejně neobstojí,“ dodala Dixonová.

Diskuze by měla proběhnout mimo jiné v pracovní skupině, kterou minulý týden ustanovil Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Ten sdružuje právě jednotlivé evropské úřady na ochranu osobních údajů. Cílem skupiny je podle agentury Reuters najít shodu v celém bloku, jak se ke generativní umělé inteligenci postavit, aby se nestávaly situace jako právě v Itálii a Německu, kdy některé země chtějí technologii zakázat a jiné ne. Stanovisko Německa, největší ekonomiky EU, podle agentury státy ostře sledují.

V tuhle chvíli se diskuze bude točit hlavně kolem ochrany osobních údajů, ostatně to byl i důvod současných zákazů či úvah o něm. Dixonová ale připomněla, že aspektů, které bude třeba vyřešit, je více, například autorská práva.

Zajímavé nicméně je, že regulatorní orgány, když nepočítáme výjimky, jdou tentokrát benevolentnějším směrem než zástupci technologiích firem. Na konci března se desítky expertů, včetně velkých jmen jako Steve Wozniak, podepsaly pod otevřený dopis, kde požadovaly pozastavení vývoje generativní umělé inteligence, dokud nebudou stanovena pevná pravidla, jak s ní nakládat. Pozastavení vývoje ale podle dostupných informací dosud žádný evropský úřad nepožadoval.