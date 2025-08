Multiplatformní se vším všudy. Test mechanické klávesnice Endorfy Celeris 1800

Plusy Rychlé přepínání platformy Připojení až 6 zařízení Zpracování Výborné spínače Minusy Zkrácený středový blok Krátká nula 9 /10

Na podobnou klávesnici, jakou je Endorfy Celeris 1800, jsem čekal opravdu velmi dlouho. Můj stůl totiž vypadá následovně – jako pracovní stroj mi slouží MacBook Air, pod stolem leží herní sestava s Windows a občas k monitoru připojím i telefon Samsung s podporou desktopového režimu DeX. Nyní jsem se konečně dočkal multiplatformní klávesnice, která všechna tato zařízení obstará bez kompromisů.

Pro Windows i Mac

Asi si řeknete, že k Macu lze bez problémů připojit libovolná klávesnice pro Windows a naopak. Samozřejmě to možné je, jenže zádrhelem je rozložení. Na Macu je standardně vlevo od mezerníku umístěna klávesa Cmd, obdoba klávesy Win. Ta je ale na běžných klávesnicích pro Windows o jednu pozici dál, mezi Ctrl a Altem. Aby se tedy shodovala externí klávesnice s tou na MacBooku, je potřeba prohodit klávesy Alt a Win. A to přesně umí Celeris 1800, přičemž na to jde tou nejsnadnější cestou – hardwarovým přepínačem. Stačí jej posunout do druhé polohy a rozložení se změní.