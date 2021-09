MSI nechtěně prozradilo, kdy dorazí nové procesory Intel Alder Lake

Intel by měl letos představit nové desktopové procesory Core 12. generace s označením Alder Lake-S, avšak stále jsme nevěděli přesné datum. Jak to ale bývá, občas ho někdo nešťastnou náhodou prozradí. A to se právě stalo společnosti MSI.

MSI totiž uvedlo upgradovací kity pro vlastní chladiče, takže je bude možné snadno použít i na novém socketu LGA1700, které budou procesory Alder Lake používat. I když v samotném oznámení o dostupnosti kitů nic nebylo, MSI předpřipravená informace unikla ve formuláři se žádostí.

Dle něj totiž budou kity zdarma dostupné až 4. listopadu. Tento datum dle informací webu Videocardz nakonec potvrdili i informátoři, takže 4. listopadu bude možné nové desktopové čipy Intelu nejen kupovat, ale vyjdou i recenze z celého světa.

Samotné oznámení Intelu s přehledem modelů by mělo proběhnout 27. října, kdy bude možné i předobjednávat. Zatím nejvyšším předpokládaným modelem má být 16jádro Core i9-12900K, které bude kombinovat 8 výkonných a 8 úsporných jader.