Mrtvola se vrací po 16 letech. Na internet unikla nikdy nevydaná beta Windows 7

Od ukončení podpory operačního systému Windows 7 uplynuly již více než čtyři roky, nicméně stále se najdou uživatelé, kteří na tuto verzi nedají dopustit. Jeden z nejúspěšnějších softwarových produktů Microsoftu stále běží (dle aktuálních dat StatCounteru) na 3,04 % počítačů s Windows.

Tuto verzi Windows bychom sice mohli označit za „oficiálně mrtvou“, nicméně nebyla by to tak úplně pravda. Na internetu se totiž nedávno objevilo ukázkové sestavení tohoto operačního systému v podobě staré beta verze, která nebyla nikdy vydána. Nabízí pohled na to, jak probíhal vývoj v červenci 2008.

Vraťte se o 16 let zpátky

Přibližně o rok později byla vydána finální verze RTM systému Windows 7 a tato stará beta obsahuje některé změny, které si zákazníci mohli vychutnat na svých počítačích. Na webu BetaWiki můžete najít obsáhlý článek o novinkách a změnách zařazených v sestavení číslo 6758, které bylo označováno jako „Milestone 3“.

Jedná se o sestavení vydané 24. července 2008, jehož datum vypršení bylo stanoveno na 1. dubna 2009. Build 6758 byl nedávno nahrán do internetového archivu Internet Archive, kde jsou k dispozici ke stažení obrazy instalačních disků desktopové (x86) a serverové (x64) verze ve formátu ISO.

Tato verze Windows obsahuje aktualizovanou aplikaci Malování, která je podobná finální verzi obsažené ve Windows 7 RTM, a řadu významných změn základních funkcí a vzhledu operačního systému. Další vylepšení oproti dříve dostupným (a veřejně známým) sestavením se týkají procesu nastavení systému Windows, appletů Ovládacích panelů, příkazového řádku, nabídky Start a dalších funkcí.

Tehdy novinky, dnes retro

Podle BetaWiki přinesl tento build výrazně přepracované uživatelské rozhraní Průzkumníka Windows a v nabídce Start přibyly odkazy na poslední otevřené dokumenty, knihovny obrázků a videí. Správce oken pracovní plochy pak přinesl nové animace pro funkci Aero Snap.

Další změny v sestavení 6758 se týkají Galerie miniaplikací, úspornějšího prostředí Řízení uživatelských účtů, designu oznamovací lišty a systémových dialogů. Obsahuje také vylepšené aplikace Internet Explorer a programy související s médii (Windows Media Center, Windows Media Player, Windows DVD Maker). Vyzkoušet lze také nové elegantní rozhraní Kalkulačky, které se do finální verze nedostalo.

Případní zájemci si mohou zkusit nainstalovat a spustit beta verzi Windows 7 ve virtuálním počítači, jako je VMware Player či VirtualBox, které stále nabízejí podporu tohoto z dnešního pohledu historického operačního systému.