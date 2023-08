Mrkněte na novou Panoramu. Mapy.cz přidaly první snímky z letošního roku

Mapy.cz znovu aktualizovaly snímky v Panoramě, tentokrát přidaly pouliční fotografie z letošního roku. Seznam měl v plánu fotit východ republiky a větší města na západě, část těchto dat už je online (viz červené skvrny v galerii), další se teprve zpracovávají.

Snímkovací vozy budou fotit od jara do podzimu, Mapy.cz se i tentokrát spoléhají na technologii nizozemské společnosti Cyclomedia, která se může měřit s tím, co do ulic posílají Google nebo Apple. Nová Panorama je již k vidění na webu i v mobilních aplikacích.