Mrkněte na nová AI kouzla ve Photoshopu. Lépe zvýší rozlišení a odstraní objekty

Adobe vylepšilo desktopový, mobilní i webový Photoshop pomocí nových vychytávek využívajících generativní AI Firefly. Zcela novou funkcí je Harmonize. Ta pomůže s vkládáním objektů na nové pozadí.

AI totiž pochopí kontext a upraví objekt tak, aby barevně zapadl do scény, přičemž sladí i světlo nebo jím vržené stíny. Ukázky i první praktické zkušenosti jsou hodně působivé, byť samozřejmě nelze čekat perfektní výsledek. Na pár kliknutí ale Photoshop sám zvládne to, co by ručně trvalo klidně desítky minut práce.

Přibyl také Generative Upscale pro zvětšení obrázků z nižšího rozlišení. Photoshop nabízí 2×, 3× a 4× škálování do maximálního rozlišení 4096 px v obou osách. Editor automaticky zvýší zřetelnost a ostrost obrázku, který zbaví artefaktů a dokreslí detaily, jenž by běžné škálování typu Lanczos nenabídlo.

Adobe slibuje také vylepšený nástroj Remove pro odstraňování nechtěných objektů z fotek pomocí Firefly. „Ať už odstraňujete rušivé elektrické vedení, upravujete pozadí portrétu nebo dolaďujete fotografii produktu, nástroj Remove nejen odstraní nežádoucí prvky, ale také automaticky vygeneruje realistický obsah, který mezery vyplní ve vyšší kvalitě a s větší přesností,“ říká firma.