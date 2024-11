Možná ji ani nechcete. Důvody proč si pořídit nebo nepořídit vlastní fotovoltaiku

Existuje nemalá pravděpodobnost, že fotovoltaiku vůbec nepotřebujete. Že pořízením přijdete nejen o peníze, ale také o klidné spaní. Prvním krokem tak musí být rozvaha nad tím, proč si fotovoltaiku pořizovat, a druhým ekonomické úvahy nad výhodností a návratností.

Dobrý sluha, ale…

Existují tři hlavní důvody pro pořízení fotovoltaiky:

čistá energie,

soběstačnost,

a především snížení nákladů za elektřinu.

Existují uživatelé, kteří prostřednictvím panelů na střeše neusilují v prvé řadě o nízkou fakturu od dodavatele. Chtějí zrychlit transformaci energetiky na ekologičtější a jsou tady také ti, kteří touží po energetické záloze. Pokud připustíme, že v budoucnu nemusí být energetická síť tak robustní a stabilní jako nyní, může být vlastní zdroj energie velkou výhodou při nenadálých výpadcích.

Plánujete investici do fotovoltaiky? Redakce časopisu Computer připravila stostránkový speciál věnovaný čtenářům, kteří se rozhodují o investici do fotovoltaické elektrárny. Nepotřebujeme vám elektrárnu prodat, proto píšeme bez příkras a napřímo tak, jak věci jsou. Objednávejte na ikiosek.cz, poštovné hradíme my.

Stále ale platí, že většině zájemců o fotovoltaiku jde zejména o nízké účty za energii, a je třeba říct, že při vhodné konfiguraci jich skutečně mohou dosáhnout. Začátkem všeho ale nemá být počítání návratnosti, nýbrž úvaha o tom, zda je vaše domácnost pro fotovoltaiku připravena. Nemyslíme tím prozatím sklon střechy nebo rozfázování rozvodů, ale především způsob, jak domácnost funguje.

Pokud totiž má fotovoltaika sloužit efektivně, bude jí nejspíš potřeba přizpůsobit využívání spotřebičů a tím i měnit dlouhá léta zažité návyky.

Malou výhodu tady budou mít ti, kteří fungují s dvoutarifními sazbami a již nyní jsou zvyklí pračky, myčky a další spotřebiče zapínat v období nízkého tarifu. Pokud ale fungujete s běžnou jednotarifovou sazbou D 01d či D 02d, čekají vás velké změny, které se nemusejí všem členům domácnosti líbit.

Ne vždy třeba bude jednoduché přesvědčit protějšek o tom, že myčka se již nebude zapínat po večeři, ale až dopoledne po nahřátí bojleru. Když zjistíte, že obdobné změny chodu domácnosti nebudou průchozí, budete se buď muset smířit s neefektivním chodem fotovoltaiky (a tudíž výrazným prodloužením návratnosti), nebo bude lepší její pořízení odložit.

Ne, nevyděláte

Plánujete vydělávat prodejem elektřiny do distribuční sítě? To je největší mýtus týkající se fotovoltaiky. Již nyní jsou výkupní ceny na tak nízkých částkách, že s prodejem při ekonomické rozvaze takřka není potřeba počítat. A jestli se při kalkulacích dostanete k tomu, že prodej do sítě by měl výrazněji snížit návratnost, stala se někde velká chyba, pravděpodobně již v základních parametrech elektrárny – výkonu a kapacitě úložiště.

Prodej do distribuční sítě je nejhorší využití vyrobené energie a k tomu budou částky za prodej energie dále klesat. Smysl budou dávat pouze inteligentní spotová řešení, která ale budou buď vyžadovat další investice často na měsíční bázi, případě pokročilé zkušenosti s řízením energetického chodu domácnosti.

Velmi spornými produkty jsou i distributory nabízené virtuální baterie, kdy přes léto tuto baterii svými přetoky tzv. nabijete a přes zimu energii odebíráte pouze za cenu distribučních a stálých poplatků. Domácnosti s nízkou spotřebou budou u této služby tratit na poplatcích za využívání – a naopak pro vysokou spotřebu nebude dostačující její virtuální kapacita.

S baterií, nebo bez?

Na stránkách dodavatelů fotovoltaiky jednoznačně dominují řešení s bateriovými úložišti, která ale nejsou pro všechny domácnosti výhodná. První fotovoltaický zákon totiž zní jasně: Nejlepší energií je ta, kterou rovnou spotřebujete. Až poté má následovat nabíjení lokálního bateriového úložiště a nakonec nejméně výhodný prodej do distribuční sítě ať už v běžné podobě, nebo v podobě virtuální baterie. Pokud se tohoto pravidla budeme držet, lze u mnoha domácností dojít k tomu, že velmi drahé bateriové úložiště vůbec nemusí být nutnou součástí instalace.

Při rozhodování o parametrech domácí fotovoltaické elektrárny je potřeba mít po ruce alespoň přibližnou energetickou křivku domácnosti. Ta by měla obsahovat nejen denní spotřebu, ale také její rozložení v průběhu dne. V ideálním případě tedy budete vědět, které těžké spotřebiče a v jakých časech spotřebovávají energii a její množství.



Před samotným pořízením fotovoltaiky můžete pro vytvoření energetické křivky domácnosti využít i chytré měření za elektroměrem. Například třífázový měřič Shelly Pro 3EM vyjde asi na tři tisíce.

Pokud se rozhodnete pro vědečtější přístup, pořídíte si třífázový měřič spotřeby, který lze jednoduše pomocí svorek a modulu na DIN lištu připevnit za elektroměr. V případě modelů s Wi-Fi a mobilní aplikací jde o investici třeba kolem tří tisíc korun. Tyto přístroje vám zjistí aktuální spotřebu domácnosti, připraví přehledné grafy a mimo jiné také budete mít přehled o zátěži na jednotlivých fázích.

Bez obdobného přehledu se při plánování fotovoltaiky neobejdete. Dobrý dodavatel se pozná mimo jiné i podle toho, že alespoň přibližnou energetickou křivku bude vyžadovat, nebo ji s vámi bude chtít sestavit. Tyto údaje potom nejčastěji rozhodují o parametrech elektrárny a také o případné možné absenci bateriového úložiště.

Dalším z klíčových parametrů při pořizování fotovoltaické elektrárny je ohřev teplé vody (TUV). Pokud v současné době dochází k ohřevu TUV pomocí standardního bojleru spínaného pomocí HDO (hromadné dálkové ovládání dle času nízkého tarifu), jde o primární spotřebič, pro který je nutné vlastnosti elektrárny přizpůsobit. Ohřev teplé vody zpravidla tvoří největší podíl spotřebované elektřiny a zároveň jde o velmi efektivní způsob akumulace energie. Nově bojler nebude spínat v časech nízkého tarifu, ale v době, kdy venku svítí slunce a elektrárna vyrábí dostatek energie. O tom, zda to bude už v ranních hodinách, nebo až kolem dopoledne, potom rozhodne směr instalace – jih, anebo východ–západ. Tomu se věnujeme v samostatné kapitole.



Do bojleru s objemem 200 l uložíte asi 10 kWh elektrické energie, pořídíte jej ale za zlomek ceny bateriového úložiště. Může tak jít o alternativu ke standardní akumulaci vyrobené energie.

Právě u bojleru je při plánování elektrárny potřeba znát jeho přibližnou denní spotřebu. Pro čtyřčlennou domácnost se jednoduše může jednat o hodnoty kolem 10 kWh, které přibližně odpovídají 200 litrům ohřáté vody z teploty 15 °C na 60 °C. Kvalitní baterie s totožnou kapacitou potom vyjde standardně na částku kolem 70 tisíc korun, zatímco 200l bojler na zlomek ceny.

Pokud to dispozice technické místnosti dovolí, může být lepší investicí pořízení druhé nádrže na vodu, která zajistí dostatek TUV, i když nebude po několik dnů svítit slunce. Naopak pokud bude v období duben–říjen energie dostatek, může elektrárna bez obtíží vykrýt i velkou část provozu inteligentně řízených těžkých spotřebičů.



Pokud chcete odhadnout přibližnou spotřebu bojleru, zamiřte na vytapeni.tzb-info.cz, kde najdete jednoduchou kalkulačku ohřevu teplé vody.

Zimu ignorujte

Právě zmíněnými měsíci můžeme orámovat hlavní období v roce, na které se budou vztahovat všechny kalkulace při plánování parametrů fotovoltaiky. Naopak s měsíci mezi listopadem a březnem není vhodné při kalkulacích počítat. Není třeba nutné uvažovat o předimenzování elektrárny tak, aby její výroba pokryla část zimní spotřeby. Poklesu výroby v těchto měsících napomáhá nejen zatažená obloha, ale také výrazně kratší den, kdy je slunce mnohem níž. Pro instalace východ–západ se nad obzorem ani neobjeví a u jižních instalací bude daleko od ideálu pro sklon panelů nastavených pro vysoké letní slunce.

Připravte se na experimenty

Fotovoltaickou elektrárnu určitě lze provozovat v režimu plug-and-play, kdy na ni po zapojení můžete zapomenout a jen občas v aplikaci zkontrolovat její funkčnost. Zdaleka ale nepůjde o efektivní řešení. To si minimálně zpočátku vyžádá sledování výroby v ostrém provozu, postupné automatizování těžkých spotřebičů a také dodatečné nákupy chytrých zásuvek a dalších zařízení, které vám umožní lépe sledovat spotřebu a také připojené spotřebiče spínat.

Jednoduše z toho tedy vyplývá, že s pořízením fotovoltaiky vstupujete rovněž do vod tzv. chytré domácnosti. Mnozí si pod ní představují jen RGB lustry spínané z telefonu, ve skutečnosti by ale chytrá domácnost měla stát právě na inteligentním (pokud možnost automatizovaném) řízení spotřebičů. Jen tak vytěžíte z nové fotovoltaické elektrárny maximum a to se pozitivně projeví zkrácením návratnosti investice.

Pokud se na obdobné analýzy prováděné sami necítíte, obraťte se na některého ze specialistů. Styčným bodem by mělo být energetické poradenství EKIS zaštítěné ministerstvem průmyslu a obchodu, které je provozováno jako bezplatné. Konkrétního specialistu můžete najít na webu www.mpo-efekt.cz. Podle nastavených pravidel vám nesmí poradit dodavatele fotovoltaiky, pomůže ale s konfigurací elektrárny a také s kalkulací návratnosti.

Pokud vás téma fotovoltaických elektráren zajímá a zvažujete její koupi, objednejte si nový stostránkový speciál. Pravdivě a bez příkras vysvětlíme, zda se fotovoltaika hodí právě pro vás a váš dům.