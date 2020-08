Mozillu čeká zemětřesení. Propustí čtvrtinu zaměstnanců a chystá změny Firefoxu

Mozilla zažívá krizi. Její klíčový produkt Firefox přichází o uživatele a letošní koronavirová krize výrazně ovlivnila příjmy společnosti. Firma už od začátku roku chystala strategické změny, ale Covid-19 proces uspíšil a změny prohloubil.

Ředitelka Mozilla Corporation Mitchell Baker proto na webu a v dopise zaměstnancům řekla, co se bude dít dál. Firma zavře pobočku na Tchaj-wanu a napříč celou společností propustí okolo 250 zaměstnanců. (Podle finanční zprávy za rok 2018 jich měla tisíc.) Okolo 60 lidí se pak přesune z jednoho týmu do druhého.

Restrukturalizace se nedotkne jen lidské síly, ale též plodů jejich práce. Baker nicméně jen vágně uvádí, že společnost se musí zaměřit na produkty, pracovat efektivně a změnit myšlení. Konkrétní kroky z jejího vyjádření vyčíst nelze.

Firefox je klíčový, ale Mozilla omezí jeho vývoj

Ve zmíněném dopise nadále mluví o Firefoxu jako o klíčovém produktu a Mozilla se chce postarat o to, aby podíl tohoto prohlížeče opět rostl. Zároveň ale seškrtá investice do vývojářských a jiných interních nástrojů a vývoje funkcí.

Firma by pak chtěla příjmovou stránku posílit uvedením nebo zlepšením jiných produktů. Zmiňuje čtečku Pocket, Hubs sloužící pro chatování ve VR, VPN a vývoj WebAssembly, které je základem plnohodnotných a rychlých webových aplikací. Více se též zaměří na strojové učení, soukromí a bezpečnost.

Změny mají podle Baker pomoci firmě budovat alternativu k velkým technologickým firmám. Tím myslí Google, Microsoft, Facebook a další, pro které není ochrana soukromí prioritou. Kvůli propuštění čtvrtiny zaměstnanců se však Mozilla ještě více bude muset spolehnout na open source komunitu a partnery s podobným zaměřením.

Přechod na Chromium?

Teď už jde jen o moji spekulaci, ale Mozilla jistě musí přemýšlet i o tom, jestli se jí nadále vyplatí vyvíjet vlastní vykreslovací jádro Gecko. Nedílná součást Firefoxu, Thunderbirdu ale také dalších produktů je v podstatně posledním obranným valem před Blinkem z projektu Chromium, jehož vývoj zastřešuje Google.

Zájem klesá Ještě v lednu 2019 měl Firefox podle interních čísel Mozilly přes 250 milionů aktivních uživatelů, aktuálně je to už jen 209 milionů

Opera vývoj vlastního jádra Presto vzdala již před sedmi lety, Microsoft pak od loňska opouští EdgeHTML/Trident. Aktivní nadále zůstává i WebKit, který používá Apple Safari a některé málo významné prohlížeče, ale i jeho role jde postupně do pozadí.

Gecko je open source a komunita by se o něj mohla i nadále starat. Potenciální Firefox postavený na Chromiu by Mozille ušetřil náklady na vývoj, ale přesto by mu zůstal manévrovací prostor, jak se odlišit. Chrome, Edge, Opera, Vivaldi, Brave nebo český Seznam mají společný základ, ale jejich vzhled nebo funkce jsou hodně pestré. Firefox se navíc v posledních letech natolik přiblížil Chromu, že by podobná změna nevyvolala tak velké pozdvižení.