Mozilla zase prodloužila podporu Firefoxu pro Windows 7 a 8. Záplaty nabídne do září

Mozilla opět prodlužuje podporu Firefoxu pro Microsoftem dávno opuštěné Windows 7 a 8.1. Původně měla trvat do března. Nyní již bezpečně víme, že vývojový tým bude prohlížeč záplatovat minimálně do září.

Bezplatná podpora Windows 7 skončila v lednu 2020, placená rozšířená podpora o tři roky později. Začátkem roku 2023 rovněž skončila bezplatná podpora Windows 8.1.

Prohlížeče konec oficiální podpory operačních systémů většinou přežijí, ale některé o výrazně delší časový úsek než jiné. Chrome se se Sedmičkami a Osmičkami rozloučil jen pár týdnů po Microsoftu.

Podíl Windows 7 mezi instalacemi Firefoxu klesá, ale pomalu

Jenže pro prohlížeč s klesajícím podílem používanosti by byl podobný krok citelnou ranou. Pár týdnů před oficiálním vyřazení Windows 7 a 8.1 ze služby totiž 15 % uživatelské základny Firefoxu stále používalo právě Sedmičky. A tak se podpora prodloužila. Během následujícího léta Mozilla instalace prohlížeče převedla na Firefox ESR 115 s plánovanou životností do září 2024, kterou nakonec prodloužila do letošního března.

Podívejme se na data. Ke dni 10. února Windows 7 nadále používalo 7,8 % uživatelek a uživatelů Firefoxu. (V době vzniku tohoto článku to byla nejnovější veřejně známé informace.) Na grafu dlouhodobé používanosti je vidět, že podíl setrvale klesá, ale pomalým tempem.



Necelých osm procent představuje pořád dost instalací, o které Mozilla přijít nechce. A že opravdu nechce, víme díky aktualizovanému plánu vydávání nových verzí. Podpora Firefox ESR 115 se prodlužuje do září 2025 s tím, že zastarávající větev prohlížeče (aktuální je Firefox 135) bude pracovat jen ve Windows 7–8.1 a macOS 10.12–10.14. Případné další prodloužení Mozilla zváží v srpnu.

Zdroje: Firefox ESR schedule | Hardware Across the Web / Firefox Public Data Report