Mozilla varuje před elektronikou, která by mohla odposlouchávat. I před chytrými reproduktory

Mozilla necelé dva měsíce před Vánocemi spustila speciální stránku *Privacy not included, na které se pokouší především americké spotřebitele informovat o tom, jestli jejich vysněná chytrá hračka pod stromeček neskrývá potenciálně zneužitelné funkce k odposlechu.

V katalogu rozděleném do několika kategorií najdete elektroniku, kterou si můžete koupit i u nás. Třeba chytrý reproduktor Home od Googlu nebo Amazon Echo.



Katalog chytré elektroniky a rychlý audit toho, jestli nás dokážou odpsolouchávat

A i ty Mozilla hází do pytle se všemi ostatními jako potenciálního špiona. Mozilla v podstatě označila za špiona cokoliv, co má internetovou konektivitu a nějaký autonomní vstup – třeba mikrofon a kameru. To je v dnešní době nicméně příliš vágní filtr, protože zrovna takový Amazon Echo či Google Home existují právě+ z toho důvodu, aby nás odposlouchávali. Tedy v tom dobrém slova smyslu.

