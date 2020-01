Mozilla v celosvětovém měřítku zavede CCPA – kalifornskou obdobu GDPR

Evropa má svoje GDPR a podobný zákon na ochranu osobních údajů hledají i ve Spojených státech. Byť si občas někteří z GDPR utahují, faktem zůstává, že evropská legislativa dává do rukou svých občanů mnohem vyšší ochranu nad daty, která o nich sbírají společnosti od portugalského pobřeží po slovenské Košice.

Nejblíže se k evropskému GDPR přiblížila jeho kalifornská státní obdoba CCPA (California Consumer Privacy Act), která se inspirovala i v dalších nařízeních EU. CCPA vstupuje v platnost právě nyní, a jelikož v Kalifornii sídlí většina technologických společností, CCPA se může projevit i v globálním měřítku.

Stane se tak například v prohlížeči Firefox, Mozilla se totiž na svém blogu nechala slyšet, že pravidla CCPA zavede od příštího týdne celosvětově ve všech svých produktech.

Právo na výmaz všech dat

V čem přesně nastane změna? CCPA zavádí právo vědět:

jaká data o uživatelích z Kalifornie firmy sbírají ,

o uživatelích z Kalifornie firmy , právo tato data získat ,

, opravit

a také smazat.

Jde o všechny informace počínaje běžným uživatelským účtem a konče dokonce sesbíranými telemetrickými daty. Právě kompletní smazání všech myslitelných dat nyní v globálním měřítku zavede i Mozilla, která se zároveň dušuje, že jich už dnes ukládá naprosté minimum.

Oč se přesně jedná? Autoři webových prohlížečů mohou sbírat třeba údaje o tom, jaký operační systém používáte. Není to žádný odposlech v pravém slova smyslu – vývojáři statistická data potřebují proto, aby se mohli soustředit třeba na Windows 10, pokud zjistit, že je to právě tento OS, který je mezi jeho fanoušky nejtypičtější.

V rámci CCPA tedy uživatelé Firefoxu získají právo k totálnímu smazání všeho, co o nich provozovatel služby vlastně ví. A to nehledě na to, jestli žijí v San Francisku anebo třeba v Řeporyjích. Podobně Mozilla v minulosti aplikovala v celoplanetárním měřítku také evropské GDPR.