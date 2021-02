Mozilla ukončila práce na podpoře PWA pro Firefox. Instalovat webové aplikace se tak nenaučí

Webové aplikace jsou způsob pro vývojáře, jakým obejít uzavřené ekosystémy a dostat se tam, kde je to jinak obtížné. Podporují je hlavně Chrome a Edge, Firefox ale nyní couvá. Na integraci důležitých prvků již nadále nepracuje.

PWA, tedy Progessive Web Apps jsou takové weby, které umí využít některých schopností nativních aplikací a to aniž by bylo nutné instalovat samotnou aplikaci. Vše totiž probíhá skrze prohlížeč, kdy se stránka otevře v samostatném okně zbavena ovládacích prvků. Funguje tak třeba YouTube, Fotky Google, ale i spousta dalších webů a aplikací.



Jako PWA funguje i YouTube, byť žádné další funkce navíc nepřináší

Mnohdy se jedná o pouhé zabalené stránky, které nepřináší další funkce navíc, jindy ale využívají i offline přístup, notifikace či další prvky a chovají se tak jako klasické nativní aplikace. To je ostatně i jedna z možností, jak obejít Apple s jeho App Storem a přinést aplikaci na iOS i v případě, že by jinak neprošla schválením. Učinila tak třeba Nvidia se svým GeForce Now, či Microsoft s aplikací Xbox.

Hlavními podporovateli jsou Google a Microsoft

I z toho logicky vyplývá, kdo jsou největší podporovatelé této technologie. Google i Microsoft přináší do svých prohlížečů Chrome a Edge většinu nových funkcí a snaží se přesvědčit vývojáře, že PWA je budoucnost. Ostatně, třeba takový Microsoft chce tyto aplikace pustit i do Microsoft Store.

Na druhé straně je pak Apple, který se vydává opačnou cestou a byť na iOS skrze Safari PWA aplikaci nainstalujete, na macOS již můžete mít problém. Apple zde totiž blokuje některá API, které mohou aplikace používat. Důvodem podle Applu je ochrana soukromí.

Je ale logické, že Apple není příliš nadšený z toho, že se někdo snaží obejít jeho obchody s aplikacemi, kde velmi striktně kontroluje, jaké aplikace si uživatelé mohou či nemohou stáhnout. Kromě ochrany před hrozbami či podvody zde hrají svou roli i peníze – z nákupů uvnitř aplikací má daný obchod, ať už se jedná o App Store, Google Play či Microsft Store, svou provizi.

Firefox chce přinášet funkce s reálnou hodnotou

Je tak poměrně překvapivé, že se od podpory na počítačích nyní stahuje Mozilla se svým Firefoxem. Ta přitom v minulosti často byla průkopníkem nových technologií a staví se do role nezávislého prohlížeče, což je cíl podobný PWA aplikacím. Romain Testard, produktový manažer Mozilly, ale v e-mailu pro web Fast Company uvedl, že se chtějí zaměřit na funkce, které přinesou uživatelům reálnou přidanou hodnotu. A došli k závěru, že aktuální směr, kterým se web vydává, takovou funkcí není.

Mozilla tak přestala s vývojem SSB (Site-Specific Browser), což je základní kámen pro PWA aplikace. Umožňuje je „instalovat“ do počítače a následně vyvolávat v samostatném, izolovaném okně právě bez klasických prvků prohlížeče. Díky tomu pak mohou vypadat jako nativní, běžně instalované aplikace se všemi výhodami od přidání zástupce na plochu, až třeba po uchycení na hlavní panel.

Otázkou tedy je, co se s tímto směrem stane do budoucna, když dva prohlížeče, Safari a Firefox, se k jeho podpoře příliš nemají. Je dost dobře možné, že výsledek nebude nijak devastující – podíl na trhu je u těchto prohlížečů, v porovnání s Chromem, mnohem menší. Aktuální celosvětový podíl na počítačích je dle StatCounteru 10,3 % pro Safari, 8 % pro Firefox a 66,7 % pro Chrome. K němu lze přičíst dalších 7,8 % za Edge, čímž se dostaneme na spolehlivou většinu na trhu. Se započtením mobilních telefonů stoupá podíl Safari, na smartphonech je ale PWA podporováno.

Firefox se nedávno naučil skrývat otravné žádosti o upozornění: