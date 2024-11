Firefox má 20. narozeniny. Kdysi nadějný nezávislý prohlížeč se teď bojí o přežití

V září byla k dispozici první veřejná verze – Firefox PR 0.10. Do vyhledávacího panelu přibylo několik možností vyhledávání, jako jsou eBay a Amazon. Z dalších funkcí debutovala podpora RSS kanálů. Uživatelé se na nový prohlížeč vrhli s nečekanou vervou a během pouhých pěti dnů bylo zaznamenáno přes milion stažení.

První zárodky budoucího Firefoxu můžeme datovat do září 2002, kdy vznikl webový prohlížeč Phoenix ve verzi 0.1 . Ve srovnání s dnešními prohlížeči se jednalo o notně ořezanou aplikaci, poskytující víceméně jen základní funkcionalitu.

Dne 9. listopadu slaví kulaté svého druhu důležitý prohlížeč, který už ale většinu původního lesku ztratil. Mozilla před 20 roky vydala Firefox 1.0, který se projevil jako schopný konkurent. Rozhýbal do té doby zabetonovanou situaci, kdy Internet Explorer drtivě ovládal web, ale Microsoft přestal dbát na inovace.

Firefox 1.0 přichází

Ve dnech 27. října a 3. listopadu byly publikovány dva kandidáty vydání (tzv. RC). Zásadním a očekávaným datem se stal 9. listopad 2004, kdy oficiálně odstartoval Firefox 1.0 (viz dobové poznámky k vydání). Hned po spuštění byly k dispozici verze pro Windows, Linux i OS X.

Od svého konkurenta Internet Exploreru 6 se Firefox lišil především možností blokování vyskakovacích oken, snadnějším vyhledáváním (vyhledávací pole bylo situováno v pravém horním rohu), procházením v panelech a podporou doplňků.



Firefox 1.0, první verze určená pro širokou veřejnost

Mimochodem surfování v panelech nevymysleli autoři Firefoxu ani Opery. Jako první s ním přišel NetCaptor – nadstavba Internet Exploreru, která se poprvé objevila v roce 1997 - mnoho let před tím, než debutovaly aplikace Firefox nebo Opera.

Prohlížeč byl hned od počátku dostupný ve 31 jazycích a byl velmi dobře přijat. V prvním roce po vypuštění Firefoxu do světa si alternativní browser stáhlo více než sto milionů lidí, což bylo na tu dobu úctyhodné číslo.

Mozilla získala od tisíců dárců, kteří chtěli podpořit rodící se projekt, částku čtvrt milionu dolarů. Investovala ji mimo jiné do dvoustránkového inzerátu v deníku The New York Times, publikovaném v polovině prosince. Jako poděkování zveřejnila jména sponzorů společně se symbolem Firefoxu.

Jeden a půl

Prohlížeč se nadále vyvíjel a od konce roku 2004 byly prakticky nepřetržitě přidávány nové funkce, které vedly až k vydání zásadní verze 1.5. Ta implementovala nové rozhraní podobné prostředí počítačů Macintosh, které se stalo předmětem kritiky ze strany uživatelů Windows a Linuxu.



Aktualizované okno možností představené v aplikaci Firefox 1.5

V prohlížeči Firefox 1.5 mohl uživatel vymazat všechna nastavení týkající se ochrany osobních údajů jednoduše tím, že opustí prohlížeč nebo pomocí klávesové zkratky. Vylepšen byl také systém aktualizací.

Druhá generace byla zásadním krokem

V říjnu 2006 přišla na svět verze 2.0, jež představila vylepšené funkce RSS, kontrolu pravopisu v rámci formulářů, lepší procházení v panelech, elegantnější nový vzhled, ochranu proti phishingu, obnovení relace a další novinky.

Nová verze získala jak zájem veřejnosti, tak i vývojářů doplňků, kteří doslova přes noc vydali celou řadu rozšíření. Firefox pokračoval v růstu, s čímž mu značně pomáhala komunita vývojářů. Schopnost rozšířit funkce webového prohlížeče pomocí jednoduše instalovatelných doplňků byla jedním z hlavních argumentů ve prospěch Firefoxu.



Mozilla Firefox 2.0.0.12 běžící na Ubuntu

Firefox, pojmenovaný po červené pandě, žijící v Himálajích, Nepálu a jižní Číně, pokračoval ve vzestupu a své honbě za tehdy dominujícím Internet Explorerem od Microsoftu.