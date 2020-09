Mozilla chce dokázat, že YouTube doporučuje konspirační a nenávistná videa

Mozilla rozjela nový výzkumný projekt nazvaný Regrets Reporter. Stejně se jmenuje i doplněk pro Chrome a Firefox, pomocí něhož chce tato nezisková organizace dokázat, jak rozbitý je systém doporučování videí na YouTubu.

Sám Google před rokem a půl uznal, že doporučující algoritmus nefungoval správně a že se lidé snadno mohli spadnout do „králičí nory“ konspiračních videí. Uvidí jedno a pak už se jim v doporučení budou vrstvit další. Google chtěl algoritmus upravit a u videí také zobrazuje varování, pokud má podezření, že je lživé, manipulativní apod.

Víte, že 70 % času stráveného na YouTubu lidé sledují videa, která jim síť doporučila?

Tvůrci Firefoxu ale tvrdí, že to nebylo dostatečné opatření a blok s doporučenými videi je pořád rozbitý. Konspirační nebo nenávistná videa se prý pořád bezdůvodně zobrazují v seznamech, i když ani nejsou relevantní vůči tomu, co lidé právě sledují. A dokázat to chtějí právě doplňkem, pomocí něhož mohou dobrovolníci hlásit závadná videa. Regrets Reporter doslova slouží k tomu, aby uživatel oznámil video, kterého lituje.



V první fázi nahlášení videa se odešle adres videa a historie

Doplněk samotný průběžně odesílá data o tom, kolik času lidé na YouTubu tráví a jak často se na něj vrací. Údaje jsou anonymizované náhodně vygenerovaným ID, nejsou nijak spojeny s účtem na YouTubu. Regrets Reporter ani automaticky neodesílá, co lidé sledují nebo vyhledávají. Tyto údaje mohou spolu s pětihodinovou historií prohlížení odeslat dobrovolně. Z principu je jasné, že funguje jen na počítačích, aktivitu z mobilů sledovat nemůže.

V praxi doplněk funguje ve třech režimech:

Průběžně odesílá informace o tom, kolik času na YouTubu trávíte.

Po kliknutí na ikonku doplňku v liště se odešle informace, že aktuálně přehrávané video je nějaký způsobem závadné, a jakým způsobem jste se k němu dostali.

Po předchozím bodu je možné ještě podrobněji vyplnit zprávu o tom, v čem je video závadné.

Mozilla nijak nezmění to, co YouTube doporučuje. Jen chce tyto informace monitorovat, aby z toho mohla udělat výstup pro další akademické studie či novinové články. Uživatele nabádá, aby se na YouTubu chovali tak, jako doposud.



Dále je možné vyplnit podrobný report o tom, proč je video závadné

Nezisková organizace upozorňuje, že konspirační a nenávistná videa teď hrají důležitější roli než kdy dřív. V USA vrcholí přípravy na prezidentské volby, světem otřásá Covid, budují se 5G sítě, což je ideální líheň pro všechny, kteří chtějí odhalit ŠOKUJÍCÍ „PRAVDU“.

PS: První verzi doplňku raději nepoužívejte, není v ní možné odebírat nové kanály.