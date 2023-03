Mouse mover za vás hýbe myší. Zrodila ho revolta proti nepřiměřené buzeraci šéfů

Dohledové praktiky se mění spolu s trhem práce a některé zaměstnance a zaměstnankyně nutí do tak bizarních opatření, jako jsou mechanická zařízení, která hýbou počítačovou myší, takže si zaměstnavatel myslí, že zaměstnanec pracuje. Souvisí to s větším nástupem práce z domova.

Tenhle koncept není vůbec nový, ale firmy se mu přizpůsobují relativně pomalu a neochotně. Nebo to aspoň platilo. Pak přišla pandemie covidu-19 a svět se na čas uzavřel. Práce z domova byla mnohým pracovníkům a pracovnicím ve znalostním průmyslu umožněna poprvé, jinde se stala standardem.

Jenže zaměstnavatelé chtějí vědět, že se jejich zaměstnanci neflákají. Praktiky se liší firmu od firmy, ale nějaká forma sledovacího softwaru na firemním počítači není ojedinělá. Někdy jsou firmy kreativní. Jak před pár lety jeden pracovník banky Barclays popsal pro magazín Wired, objevil ve svém pracovním prostoru senzory tepla a pohybu.

Takovým přístupem nelze zjistit nic o povaze vykonané práce, senzory pouze detekují, jestli zaměstnanec sedí ve své buňce. Jenže pokud lidé pracují z domovů, tak už takovou metodu sledování aplikovat nelze. V tomto bodě nastupuje software, byť i ten někdy využívá senzory.

Chceš pracovat z domova? Tak si tě vyfotíme

Například nástroj Sneek fotografuje zaměstnance prostřednictvím webkamery v intervalu od jedné do pěti minut. Mírně se mění, aby se nedal přesně odhadnout. Je to typ videokonference, která je během pracovní doby neustále zapnutá. Prodejní artikl zní, že nejde o sledovací nástroj, ale o nástroj, díky němuž si budete připadat, jako byste s kolegyněmi a kolegy seděli v kanceláři. Můžete s každým hned zahájit komunikaci.

Spoluzakladatel služby před dvěma roky pro Business Insider potvrdil, že Sneek zažívá masivní zájem. Je top ovšem spíše již extrémní řešení, běžně se používají jemnější metody, byť ani jiné videokonferenční nástroje nejsou nutně bezzubé.



Myší za vás může hýbat i takový prográmek. Je ale snadno odhalitelný

Zoom disponoval zaměstnancům skrytou sledovací funkcí, která kontrolovala, jestli se z videokonference nepřepínají do jiného okna na déle než půl minuty. Když se to dozvěděla širší veřejnost, byl z toho poprask. Od 2. dubna 2020 už Zoom funkci nenabízí. Váš zaměstnavatel ale někdy může sledovat váš chat, třeba exportováním zpráv, jako se to před pár lety řešilo u Slacku. Plnou kontrolu nemáte ani nad zprávami v Teams nebo Workspace.

Co napíšete do chatu, je jedna věc. Váš zaměstnavatel ale teoreticky může využívat jiné nástroje na sledování. Možná ukládání snímky vaší obrazovky každých pár minut, možná zaznamenává každou stisknutou klávesu a možná sleduje, jestli pohybujete myší. V éře koronakrize výrobci zaznamenali zvýšený zájem o sledovací software. Pro Recode to potvrdily ActivTrak, Time Doctor, Teramind a Hubstaff.

Soukromí si musíte vytvořit

Neustálý dohled může být stresující až ponižující. Zaměstnanci a zaměstnankyně na úpornější sledování reagují různými formami obrany. Nástrojem Presence Scheduler si zajistíte, že Slack neprozradí vaši nepřítomnost. V některých případech může být řešením virtuální počítač, který vás ovšem nezachrání např. před focením obrazovky.

V jiných případech je řešením udržet ukazatel myši v pohybu, aniž byste vy museli manuálně hýbat myší. Komunikátory vám pak nevykazují nečinnost. To se dá ošetřit různými způsoby. Existuje řada více či méně funkčních programů, které ukazatelem hýbou za vás. Jejich použití se nabízí, patří k nim třeba Move Mouse, Mouse Mover nebo Mouse Jiggler.



Eaxbux Mouse Jiggler (zdroj: Amazon)

Jsou bezplatné a stažení zabere jen malou chvíli. Jenže takový program může být snadno detekován. Místy až nevolnické praktiky některých zaměstnavatelů vedou zaměstnance k vymýšlení kreativních řešení, jak vyjádřit revoltu.

Vznikají proto také mechanická zařízení na hýbání myší, která zapojíte do USB nebo do zásuvky. Stojí běžně kolem třiceti dolarů. Ty sofistikovanější jako Eaxbux Mouse Jiggler slibují naprosto náhodný pohyb, bezhlučný provoz a nastavitelný časový interval. Mechanické simulátory pohybu myší hýbou pomocí kruhových otáčivých plošin zasazených do kolébky.

Další udělátka do USB Kdybyste chtěli sáhnout po přídavném zařízené z e-shopu, můžete narazit na malé přístroje do USB, které připomínají maličký flash disk. Nebo vysílač Bluetooth. Ve skutečnosti ale jednoduchý přístroj vysílá systému signály, které se proměňují v pohyb ukazatele myši. Firemní počítač ovšem může mít porty USB vypnuté. I kdyby neměl, správce může zařízení detekovat. Na Amazonu najdete také myš, která má funkci pro automatické hýbání ukazatelem zabudovanou.

Únik před dohledem hledáme odjakživa

Myš z ní nemůže vypadnout, otáčející plošina ji nutí k pohybu. Americká Premier League v únoru nabídla jedno takové mechanické zařízení v soutěži na Twitteru a doprovodila ji zábavným videem. Protože jak jinak sledovat fotbalové zápasy během dne?

Jestli můžeme mluvit o trendu nebo dokonce o hnutí, naznačují výsledky vyhledávání na Googlu. Pohled na globální vyhledávání termínů mouse jiggler a mouse mover, jak bývají programy a zařízení na automatické hýbání myší nazývány v angličtině, potvrzuje, že nejsou o žádnou novinku. Lidé je vyhledávací od počátku záznamů – Google má data od roku 2004.



Porovnání vyhledávání pojmů mouse jiggler a mouse mover

(zdroj: Google Trends)

Jen byl v tomto období populárnější termín mouse mover, zatímco po začátku koronavirové pandemie na jaře 2020 převážil druhý zmíněný termín. I když je podle dat zájem o téma setrvalý, jen vidět, že pandemie ho oživila. Výrazný výkyv s rekordním počtem vyhledání pak vidíme v srpnu 2022.

Lidé nekupují nutně jen hotová mechanická „hýbadla“. Před dvěma roky se proslavilo zařízení poskládané z Lega. Jak je ale vidět, není problém roli hybatele přiřadit třeba elektrickému ventilátoru. Mimochodem, pokud se chcete vyhnout sledování, raději nezapojujte hýbadlo do portu USB firemního počítače, toho by si zaměstnavatel mohl všimnout.

Odsedět si pracovní dobu

Těžiště problematiky přitom nespočívá v tom, že by lidé byli líní a nechtěli pracovat. Odmítají pouze nevybíravé pracovní podmínky a jednání ze strany zaměstnavatelů. Různá sledovací zařízení budují pocit nedůvěry, což produktivitě pravděpodobně nepřidá. Nerespektování pracovníkům spíše naloží stres, který ničemu nepomůže.

Je i popsán případ, kdy si jedna osoba nemohla dojít na toaletu vyměnit tampon, protože si její šéfová stěžovala na to, že se na počítači nic neděje. Papírem proto zatížila mezerník, přidala na prokrastinaci a vysloužila si pochvalu.

Extrémní situace ženou lidi ke krajním řešením. Je přitom prokázáno, že člověk se nevydrží soustředit věčně a potřebuje si během práce dělat pauzy. Mikropřestávky jsou podle nedávné studie ve výsledku přínosné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Dbát na tom, aby si člověk svou pracovní dobu tzv. odseděl, tedy není efektivní.

Vyvstávají také etické otázky, jestli váš šéf potřebuje vědět o každé vaší pauze a návštěvě toalety. K symbolům téhle problematiky se řadí i zařízení pro hýbání myší.

