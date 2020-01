Mojo Vision vyrobila první opravdu funkční kontaktní čočky s AR na světě

Jakou hustotu pixelů má váš telefon? Všechny do jednoho nabízejí řádově stovky ppi – pixelů na palec. Americký startup Mojo Vision se však specializuje na úplně jinou ligu. Loni v létě se pochlubil mikrodisplejem s úhlopříčkou 0,48 mm a pixely o velikosti pouhých 1,3 µm.

Namísto technologie LCD nebo OLED používá microLED s diodami vyrobenými z nitridu galia, které mají vyšší zářivost a nižší spotřebu. Jen pro srovnání, kdyby se jednalo o displej s rozměry mobilního telefonu, disponoval by hustotou nikoliv v řádu stovek ppi, ale okolo 14 000 ppi!



Displej velikosti zrnka písku má díky mikroskopickým rozměrům samotných pixelů dostatečné rozlišení, aby zobrazil třeba monochromatického Einsteina

K čemu je takový zobrazovač vlastně dobrý? Uběhlo půl roku a Mojo Vision se pochlubil funkčním prototypem kontaktní čočky s integrovaným microLED displejem. Díky jeho nízké spotřebě jej lze napájet na dálku podobně jako obvod RFID/NFC, výhledově se ale počítá i s mikroskopickou dobíjecí baterií přímo v nitru čočky.



Ve středu je jednotka přijímače a samotného microledového displeje, na kraji pak výrazná přijímací anténa, která se postará jak o příjem signálu, tak elektrického náboje k pohonu.

Displej ve středu umí díky svému rozlišení zobrazovat poměrně solidní monochromatickou (aktuálně zelenou) grafiku z externího mikropočítače, aniž by zastiňoval celé zorné pole.

Zatím jen pro pacienty

I když by jednou Mojo Vision ráda vyvinula AR kontaktní čočku i pro sportovce a běžné spotřebitele, zatím tomu brání několik ergonomických překážek. Tou první je samotná čočka. Zatímco běžné kontaktní čočky jsou měkké a mají poměrně dobrou snášenlivost, v tomto případě se jedná o tvrdou čočku – tedy o čočku z hydrogelu/silikonových komponent s poměrně velkým pevným středem, který musí držet tvar.



Příští generace čočky bude obsahovat i vnitřní vrstvičku s mikrobateriemi (šedé pláty v druhé vrstvě zprava). Aby to nekazilo estetický dojem, v čočce bude i falešná duhovka.

A v tom je háček, tvrdé kontaktní čočky totiž i přes všechno úsilí výrobců a zlepšování technologie v posledních letech mnohem hůře propouštějí vodu, takže jejich nositel si na ne bude muset nějaký čas zvykat a někteří si nezvyknou nikdy. Budou mít permanentní pocit smítka v oku, syndrom suchého oka a obecně zhoršený komfort vidění.

I z tohoto důvodu se Mojo Vison zatím soustředí na zákazníky, kterým jde o něco jiného, než aby si přečetli Facebook přímo v oku. Soustředí se na pacienty se silně zhoršeným zrakem, kteří by takovou čočku ocenili nehledě na možný diskomfort. První experimentální aplikací je tak počítačové vidění, kdy externí zařízení snímá pomocí mikrokamery okolí a do čočky přenáší zjednodušený a počítačem zpracovaný obraz toho, na co se člověk dívá.

Do startupu už investoval i Google

Když se tedy téměř slepý pacient podívá třeba na zcela zamlženou osobu, čočka mu pomocí svého silného mikrodispleje pomůže alespoň rozeznat to, zdali se osoba usmívá a zvýrazní také kontury tváře. Výhledově se pak počítá i s funkcí zoomu.

Do Mojo Vison už investovala hromada firem včetně velikánů jako Google/Alphabet, a byť si na chytrých kontaktních čočkách zatím všichni vylámali zuby, tento experimentální kousek má být zatím zdaleka nejzdařilejším prototypem.