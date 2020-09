MojeID nyní slouží i k přihlášení k Portálu občana a dalším státním službám

Autentizační služba mojeID se napojuje na systém NIA – Národní identitiní autoritu, pomocí které se můžete přihlašovat třeba k Portálu občana a dalším webům státní správy pro občany, které vyžadují autentizaci.

Aby to bylo možné, je třeba provést několik úprav. V prvé řadě budete muset na službě mojeID aktivovat dvoufaktorové přihlašování pomocí dalšího prvku. Může to být USB/NFC klíč, ale také třeba Windows Hello ve Windows 10 (PIN, otisk prstu, obličej) a autentizace v Androidu. Podrobný návod najdete na webu služby.



Nejprve musíte zvýšit ochranu svého účtu mojeID a aktivovat přístup k systému NIA

Váš účet mojeID musí být zároveň plně ověřený některým z podporovaných způsobů. Poté mojeID v nastavení propojíte se systémem NIA a můžete se ke službám státu zvesela přihlašovat dalším funkčním způsobem.



Přihlášení k Portálu občana pomocí mojeID

K Portálu občana se tedy nemusíte přihlašovat už jen skrze eObčanku a login/heslo s dvoufaktorovým ověřením skrze SMS, ale i mojeID (subjektivně mnohem rychlejší), případně přes čipové karty První certifikační autority, a.s.