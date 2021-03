MojeID bude na úrovni eObčanky. Má to ale jeden háček a jeden otazník

Digitální identita mojeID se před půl rokem napojila na systém NIA, takže může sloužit i pro přihlašování ke službám veřejné správy. Ředitel organizace CZ.NIC pak včera oznámil, že mojeID brzy srovná krok s eObčankou. Nabídne totiž vysokou úroveň záruky.

Co to znamená? Bude splňovat přísnější bezpečnostní podmínky kladené evropským nařízením eIDAS a s ním související českou elektronickou identitou. Dosud má mojeID záruku na úrovni značná, stejně jako například bankovní identity.

V praxi to ale zatím nebude hrát roli, protože neexistuje služba, která by vysokou úroveň záruky vyžadovala. Portál občana, ePortál ČSSZ, Moje daně, formulář pro sčítání lidu a další veřejné služby vyžadují jen značnou úroveň. Teoreticky by vysokou úroveň mohly chtít zahraniční služby napojené na bránu eIDAS, avšak ty stejně fungují výhradně s eObčankou, přestože vysokou úroveň má i čipová karta Starcos vydávaná společností První certifikační identita.

A kde je zmíněný háček zmiňovaný v nadpisu? Vysokou úroveň záruky bude mít mojeID pouze, pokud bude účet chráněn USB/NFC klíčem Idem Key od firmy GoTrust. Kdo používá jiné klíče, typicky ty od společnosti Yubico, splňuje jen úroveň značná, protože nemají příslušnou certifikaci. Na stejné úrovni jsou i účty zabezpečené pomocí systémových klíčů v Androidu 7+ nebo Windows 10.

Kvalifikovaní správci identifikačních prostředků Správce Prostředek Úroveň záruky Správa základních registrů Mobilní klíče eGovernmentu značná NIA ID značná MVČR eObčanka vysoká První certifikační autorita Čipová karta STARCOS 3.5 ID ECC C1R vysoká CZ.NIC mojeID značná ČSOB ČSOB Identita (ČSOB eID) značná Česká spořitelna Bankovní IDentita značná Komerční banka Bankovní identita KB značná

Kdo má mojeID zaregistrované bez softwarových nebo hardwarových klíčů, ten může účet použít jen pro přihlašování ke komerčním službám nevyžadujícím přísné bezpečnostní a autentizační podmínky. S mojeID můžete například nakupovat v Alze, CZC či Mironet, hodnotit filmy na ČSFD, číst recenze a rady na dTest apod.

TIP: Idem Key u nás prodává CZC.cz za 599 Kč. Můžete jej ale také získat zdarma od CZ.NICu a mít štěstí. Organizace totiž rozdává náhodně klíče od GoTrust i Yubica.

Propojení mojeID a USB klíče: