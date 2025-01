Moderování nefunguje a nechceme cenzuru, říká Zuckerberg. Facebook a Instagram zavedou komunitní poznámky

Mark Zuckerberg tvrdí, že Meta bude méně cenzurovat obsah na Facebooku. Postupně utlumí lidské ověřovače faktů a algoritmické filtry a přesune se k modelu komunitních poznámek. Povolí i některá témata, které dosud považovala za tabu. Změny se promítnou i na Instagram a Threads.

Tohle je velká věc a důležitost rozhodnutí firma podtrhuje tím, že změnu oznámila nejen v tradiční textové podobě v tiskovém centru. Ředitel Mety natočil pětiminutové video, kde změny komentuje, viz níže. Šéf jednoho z největších technologických podniků světa běžně netočí videa k novinkám ve vlastním produktu.

Nedůležité nejsou ani pronesené výrazy. Zuckerberg používá slovo cenzura. Chce chránit svobodu slova, dosavadní způsoby moderace obsahu podle něj nefungují. Odvolává se na chyby algoritmů a lidských moderátorů. Komplexní systémy podle něj dělají chyby. V prosinci Meta odstranila milion příspěvků, tj. méně než procento veškerého vyprodukovaného obsahu.

Odhaduje, že jedna až dvě desetiny z toho pravidlům neodporovaly. Jak do toho zapadá kontrola faktů nezávislými subjekty, firma nevysvětluje.

Meta ohlašuje změny

Proto proběhnou následující změny:

Třetí strany pro Facebook a spol. nebudou kontrolovat fakta. (S fact-checkingem Meta začala v roce 2016, v Česku pro ni pracují AFP a Demagog.) Nahradí je komunitní poznámky , které např. provozuje X. Tuto platformu Meta zmiňuje jako přímou inspiraci.

, které např. provozuje X. Tuto platformu Meta zmiňuje jako přímou inspiraci. Algoritmy nebudou automaticky blokovat potenciálně závadné příspěvky u méně vážných témat. Tam se bude čekat na manuální nahlášení. Meta bude algoritmy cvičit v chytání závadného obsahu s vysokou vážností, např. dětskou pornografii, terorismus nebo podvody.

Meta povolí diskuze o některých kontroverzních tématech.

Na Facebooku budete moct vidět více politického obsahu, který vás zajímá.

Jako první se změny zavedou letos v USA. Oznámení je plné obecných proklamací a bude důležité sledovat, co konkrétního se za nimi schovává. Zejména netušíme, která všechna témata přestanou být tabu. Meta zmiňuje imigraci nebo gender, pravděpodobně jich bude víc.

Facebook za pár týdnů oslaví 20. výročí, Marku Zuckerbergovi bylo v květnu 40 let. Meta dávno není malý startup a musí se strategicky rozhodovat. Firma nevysvětluje, proč se k rozhodnutí změnit způsob moderace rozhodla právě teď. Může to mít souvislost s tím, že do prezidentského křesla brzy zasedne Donald Trump.

Meta mu podobně jako další technologické firmy přispěla milionem dolarů na inauguraci. V červenci přestala blokovat Trumpovy účty na Facebooku a Instagramu. Nová pravidla by mohla být v rozporu s přístupem a pravidly Evropské unie.

Zuckerberg oznamuje změny moderace na platformách Mety:

Zdroje: Meta (1, 2)