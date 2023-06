Moderní NAS je jako chytrý mobil. Už dávno není jen na telefonování a co aplikace, to nová funkce

Síťová úložiště jsou dnes zařízení s obřím potenciálem nahradit mnohé internetové služby a ušetřit díky tomu svým majitelům nemalé částky. Mohou řídit vaši chytrou domácnost, nahradit multimediální služby i sloužit jako nenáročný server.

Za zkratkou NAS se ukrývá anglické označení Network-Attached Storage, tedy síťové úložiště. Tento název však dlouhé roky není aktuál­ní a stejně jako u mobilního telefonu zůstalo telefonování jen jednou z tisíce funkcí, podobně je tomu také u NASů. Zpřístupnění dat odkudkoli ze sítě se tady stalo jen nezajímavou možností, NAS dnes může hrát roli středobodu moderní domácnosti, nebo dokonce menší firmy.

Výkon tohoto zařízení se totiž v posledních letech výrazně zvýšil a bez kompromisů se z něj může stát nenáročný server, který bude plnit mnohé role. Díky hardwarovému vývoji výrazně klesla i spotřeba samotných NASů, což i v případě současných vyšších cen energie znamená, že vás nepřetržitý provoz nezruinuje. Postupná konsolidace navíc vyústila v situaci, kdy na tuzemském trhu zůstala primárně trojice výrobců Asustor, Qnap a Synology. U všech tří najdeme kvalitní modely ve všech cenových kategoriích, navíc s kompletně lokalizovaným rozhraním do češtiny.

NASy se posunuly od nepochopených zařízení pro ajťáky do jednoduše ovladatelné domácí elektroniky, kterou zvládne i jen mírně pokročilý uživatel. Výhodou zmíněné trojice výrobců je také velmi dobře zvládnutá dokumentace (opět v drtivé části v češtině), která radí jak se základním nastavením, tak s pokročilými funkcemi a minimalizuje tak škody na psychickém zdraví zoufalých uživatelů.



Prostředí síťových úložišť se výrazně přiblížilo desktopům i mobilním zařízením. I díky tomu je ovládání mnohem jednodušší

Konec s předplatnými

Nákup síťového úložiště není úplně levným špásem, a byť se pro domácí použití může dostat pod hranici desíti tisíc korun včetně disků, jde zkrátka o vysoký jednorázový výdaj. Na druhé straně ale existuje množství předplacených služeb, které může NAS nahradit. V prvé řadě je to samozřejmě osobní internetové úložiště, do kterého jsou zálohovány dokumenty z počítačů či fotky z telefonů. Základní cloudová kapacita 2 TB může vyjít až na dva tisíce ročně. Pokud dáte přednost vlastní multimediální knihovně před službami typu Netflix či Spotify, pak do ušetřených výdajů půjde jednoduše započítat i tyto položky a zmíněných deset tisíc může mít návratnost kratší než dva roky.