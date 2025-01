Mobily, počítače atd. mohou pořádně zdražit. Trump chce na čipy vyrobené mimo USA uvalit až 100% cla

Prezident Donald Trump na včerejší konferenci republikánské strany mluvil o výrazných změnách v zahraničním obchodu a několika pobídkách, které mají vrátit výrobu zpět na území USA. Nebudou to jen pozitivní pobídky, ale i ty negativní. Na některé produkty vyráběné v zahraničí chce uvalit 25-, 50-, 75-, ale i 100% cla. Až dvakrát dražší produkty by pak měly přimět americké firmy, aby stavěly domácí továrny.

„V blízké budoucnosti budeme uvalovat cla na zahraniční produkci počítačových čipů, polovodičů a léčiv, abychom vrátili výrobu těchto produktů do Spojených států. Odešli od nás do Taiwanu, který představuje cca 90 % obchodu s čipy, a chceme je přivést zpět. Nechceme jim dávat miliardy dolarů, jako to dělá Bidenův nesmyslný program. Už teď mají miliardy. Mají jen peníze. Potřebovali motivaci a ta bude spočívat v tom, že nebudou chtít platit daň,“ řekl Trump.

„Postaví továrnu za vlastní peníze. Přijdou, protože to bude pro ně dobré. Ani nevědí, co s těmi penězi udělají. Peníze nepotřebovali. Pravděpodobně je použijí na výstavbu. Je to nesmysl. Pokud chcete vyrábět, daně budete platit jen, když budete vyrábět v Americe. To se stane v rekordních měřítkách. Během krátké doby bude postaveno více továren než kdykoliv dříve, protože motivace bude existovat,“ dodal.

Zdražení produktů

Z doslovného a trochu nesrozumitelného projevu vyplývá, že Trump kritizuje Bidenův program CHIPS Act, kdy předchozí vláda vyhradila 52 miliard dolarů formou dotací a daňových pobídek, aby stavěly polovodičové továrny v USA. Účinnějším řešením je podle něj zdražit import tak, aby se firmám vyplatila domácí výroba.

Kdy přesně Trump cla zavede, v jaké výši a s jakými výjimkami, zatím není jasné. V každém případě by to ale mělo vést ke zdražení elektroniky. Jen pro příklad. Výrobní náklady iPhonu 16 Pro Max se odhadují na 485 dolarů. Nejdražší komponenty, tedy displej (80 dolarů), SoC (45 dolarů) a foťáky (100 dolarů) v současnosti nelze vyrobit v USA, ale produkce probíhá na Tchajwanu, v Koreji, Japonsku nebo Thajsku.

Postavit továrny v USA trvá několik let, stojí to miliardy dolarů, a protože je v Americe dražší pracovní síla, i provoz továren bude dražší než v Asii (bez započítání cel). Asijské společnosti pak obvykle chtějí ty nejnovější technologie vyrábět nejprve u sebe doma. Platí to zejména pro TSMC, kde hraje důležitou roli i geopolitická situace. Protože jsou Spojené státy na jejích továrnách závislé, země drží ochrannou ruku nad celým Tchaj-wanem, který si však nárokuje Čína.

TSMC už postavila továrnu v Arizoně, ale spuštění provozu se stále odkládá kvůli personálním problémům. Protože firma není spokojená s kvalifikací a disciplínou amerických zaměstnanců, prodlužují se také plány na dostavbu další částí. V první fázi se navíc počítá jen s 5nm a 4nm výrobou, zatímco na Tchajwanu již běží třetí iterace 3nm výroby a první verze 2nm.

Zdroj: C-Span via The Verge