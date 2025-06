Mobil nezvládne všechno. Tipy na elektroniku, která nesmí chybět na cestách

Pokud se ani na výletech či delší dovolené neobejdete bez výdobytků 21. století, máme pro vás několik tipů, na co byste při balení měli pamatovat. Cíl je však prostý. Co nejvíce šetřit mobil, abyste mu neublížili a abyste jej nemuseli věčně dobíjet.

Mobil zpravidla bude tím nejdůležitějším zařízením, které potřebujete, ať už jde o placení, překlad jazyků, vyhledávání informací, mapy, nebo focení. Tudíž potřebujete další výbavu, která jej podpoří či nahradí.

Energie sbalená na cesty

Základem je powerbanka. S výběrem radíme v cenovém přehledu, ale v pár bodech si shrňme, na co myslet. Obvykle budete chtít co největší kapacitu, aby zvládla elektroniku nabíjet co nejdéle. Pokud cestujete pozemní nebo lodní dopravou, je to dobrý plán. V letadle ale z bezpečnostních důvodů platí určitá omezení. Powerbanku můžete mít jen v příručním zavazadle a její maximální kapacita je obvykle stanovená na 100 Wh, byť některá letiště nebo dopravci mohou tento limit navýšit.

Výrobci powerbank většinou neuvádějí kapacitu ve watthodinách, ale miliampérhodinách. Protože nejčastěji pracují s vnitřním napětím 3,7 V, tak limit činí 27 000 mAh. Vybírejte proto podle výbavy, rozměrů a hmotnosti.



Powerbanky s kapacitou 25 000 mAh budou obvykle ty největší, které můžete vzít do letadla.