Mobil místo občanky nebo řidičáku. Už jste někdy použili eDoklady?

Rozšiřování eDokladů se od 1. ledna posunulo do poslední fáze a digitální alternativu občanského průkazu už můžete používat v celé veřejné správě, ve školách, na policii, u státních podniků, poště, ale i některých komerčních institucí, jako jsou banky, zdravotní pojišťovny, exekutoři nebo notáři.

V prvním roce si aplikaci pro Android a iOS stáhlo 580 tisíc lidí. Ale bylo to jen ze zvědavosti, nebo eDoklady skutečně používáte a prokazujete se jimi? Přestali jste již karetní průkazy nosit s sebou, nebo je pro jistotu pořád máte?

Filip Kůžel

Ano, použil

Chtěl jsem si to zkusit, ale patrně jsem byl první a dámě za přepážkou jsem nadělal hromadu starostí. S druhým pokusem patrně chvíli počkám a úplně mě to netrápí – peněženku s kartičkou mám většinou u sebe.

Lukáš Václavík

Mám je v mobilu, ale nepoužil jsem je

Musel jsem se podívat do mobilu, jestli je fakt mám nainstalované, protože jsem si byl jistý jen tím, že jsem eDoklady ještě nepoužil. Digitalizaci a eGovernmentu opravdu fandím, ale neprokazuji totožnost tak často, aby mi to reálně nějak usnadnilo život. Vlastně se prokazuji až dvakrát do měsíce v krevním centru, kam chodím darovat plazmu, jenže tam stejně potřebuji fyzickou kartičku. A tu nosím spolu s nějakou hotovostí v MagSafe peněžence připnuté na mobilu. Takže i na jiných místech bych instinktivně sáhnul po kartě.

Karel Kilián

Mám je v mobilu, ale nepoužil jsem je

Možnost mít občanský průkaz v mobilu jsem využil prakticky hned, jak to bylo možné. Jsou situace, kdy se to může hodit - třeba když se spontánně rozhodnu pro malou procházku v okamžiku, kdy mám u sebe pouze mobil. Pak mohu být v klidu a v případě, kdy bych byl legitimován, mám snadný způsob, jak se prokázat.

V praxi jsem ale zatím eDoklady nevyužil. Vlastně už si ani nevzpomenu, kdy jsem naposledy někde musel ukazovat občanský průkaz. Možná při nějakém ubytování v hotelu, ale tam by si s elektronickou občankou nejspíš nevěděli rady, takže jsem stejně tasil tu klasicko plastovou kartičku.

Tomáš Holčík

Ano, použil

Většinou sebou v peněžence nosím občanku, řidičák a další kartičky. Stejně tak ale může nastat situace, kdy vyrazím ven jen s mobilem a v těch případech mne uklidňuje, že mám občanku v mobilu, řidičák už taky není nutné nosit a hotovost prakticky nepoužívám. Téměř jsem odpověděl, že jsem eDoklady ještě nepoužil, ale vlastně v bance po mě osobní bankéřka chtěla občanku a zrovna jsem ji tehdy neměl. Naštěstí ji stačila ta v mobilu a zvládla to rychle s lehkou samozřejmostí.

Marek Lutonský

Mám je v mobilu, ale nepoužil jsem je

Jsem ostuda, nakonec jsem vytáhl plastovou kartičku, kterou přitom už běžně nenosím. Zařizoval jsem si mezinárodní řidičák, kde je nutná osobní přítomnost na úřadě (a taky dodat papírovou fotku) a nechtěl jsem zdržovat. Ale příště – příště to už zkusím.

Petr Urban

Mám je v mobilu, ale nepoužil jsem je

Je to asi jako s plastovou kartičkou. Občanský průkaz se pro mě chce jednou za rok u voleb. U posledních voleb komise ještě digitální průkaz neuznávaly. Až s tím začnou, jistě ho tam využiji.

Jan Láska

Mám je v mobilu, ale nepoužil jsem je

Aplikaci mám nainstalovanou v mobilu hned od jejího ostrého spuštění v roce 2024. Je ale pravda, že jsem ji zatím kromě zkoušení za účelem napsání článku na MobilManii v běžném životě nevyužil. U loňských krajských voleb ji ještě komise neuznávaly a s úřady naštěstí nejednám tak často. Jednou jsem ji vlastně mohl předložit na poště, ale to jsem si nevzpomněl. Určitě je dobře, že alternativa k fyzické občance existuje, ale nejpodstatnější bude si tuto možnost identifikace vůbec zažít.

A co vy, už jste někdy použili eDoklady?