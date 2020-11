Mnozí mu předpovídali stagnaci a smrt. Jazyk PHP ale žije a nově už ve verzi 8.0

The PHP Group vydala dlouho očekávanou osmou generaci skriptovacího programovacího jazyka PHP. První verzi vydal Rasmus Lerdorf v polovině devadesátých let a z PHP se postupně stal jeden z nejpopulárnějších server-side jazyků pro WWW.

V PHP je proto napsána hromada populárních blogovacích systémů a v jeho odvozené podobě nakonec i podstatná část Facebooku. V posledních deseti letech se ale význam PHP snížil v souvislosti s nástupem nových technologií a přístupů jako Node.js, serverless, kvůli rostoucí popularitě Pythonu apod. Své postavení ve světě B2B aplikací pak i nadále pevně drží Java nebo Microsoft .NET.

Na stranu druhou, PHP už mnohokrát mnozí předpovídali postupnou stagnaci a odchod do zapomnění, k čemuž nikdy nedošlo a vydání PHP 8.0 to pouze potvrzuje. PHP i nadále patří k těm nejrozšířenějším server-side technologiím na internetu.

K jazykovým novinkám patří především:

Named arguments

htmlspecialchars($string, double_encode: false);

Attributes

#[Route("/api/posts/{id}", methods: ["GET", "HEAD"])] class User {

Constructor property promotion

class Point { public function __construct( public float $x = 0.0, public float $y = 0.0, public float $z = 0.0, ) {} }

Union types

class Number { public function __construct( private int|float $number ) {} } new Number('NaN'); // TypeError

Match expresssion

echo match (8.0) { '8.0' => "Oh no!", 8.0 => "This is what I expected", }; //> This is what I expected

Nullsafe operator

$country = $session?->user?->getAddress()?->country;

Přibyly také dva nové JIT, které slibují oproti předchozí verzi 3×, respektive 1,5-2× vyšší rychlost.



PHP 8.0 slibuje vyšší rychlost se dvěma JIT enginy

Jazyk PHP se těší relativně vyšší popularitě také v Česku, a to díky zdejšímu povedenému webovému frameworku Nette, na kterém je postavená hromada soukromých i komerčních aplikací.