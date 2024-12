Místo oken se budou v Průzkumníku otevírat karty. Navždy v něm skryjete reklamu na OneDrive

Microsoft v kanále Beta testuje několik novinek spojených se základním prostředím Windows 11. Do něj počítám i Průzkumník. Před rokem nabídl karty (panely, chcete-li), díky nimž se v jednom okně zobrazí více složek. Vývojový tým si nicméně nevšímal toho, že nové prostředí neladí s chováním systému při odhlášení a přihlášení.

Mám na mysli obnovu oken. Pakliže si otevřete Průzkumník, přičemž máte v jednom okně více karet, po přihlášení se sice všechny složky otevřou, ale každá ve vlastním okně.

Ukažme si to názorně. Mám Windows nastavené, aby se po přihlášení, které tedy následuje po předchozím odhlášení (typicky po restartu počítače), obnovila okna předtím spuštěných programů. V Průzkumníku jsem podobně zapnul obnovu složek.

Na počítači mi běží více programů a mezi nimi Průzkumník. V jeho jediném okně jsem si otevřel čtyři složky, resp. karty:



V Průzkumníku mám čtyři karty a jdu počítač zrestartovat

Po restartu počítače se mi programy samy spustí včetně Průzkumníku. Jen tentokrát jsou všechny složky otevřené ve vlastních oknech. Mám tedy před sebou čtyři okna s Průzkumníkem. Program nerespektuje moje požadavky a chování:



Po restartu se sice složky otevřely, ale každá ve svém okně. Další verze Windows to napraví

Dobrá zpráva zní, že Průzkumník bude nastavení pro obnovu oken plně chápat a respektovat. Mělo by se tudíž po opětovném přihlášení obnovit okno i se všemi kartami. Potvrzuji, že to v betaverzi opravdu funguje! Proč trvalo vyřešení situace rok, to Microsoft neříká.

Když se otevře složka z jiného programu, než je Průzkumník, tak se otevře jako nová karta v Průzkumníku, pokud jej tedy máte spuštěný. Dosud se vždycky otevřelo nové okno. Zejména ve webových prohlížečích jsme si ovšem dávno zvykli, že se nové stránky typicky otevírají jako karty. Kdyby vám to nevyhovovalo, vrátíte se k původnímu chování Průzkumníku.

Další novinka odpovídá na naši dlouhodobou kritiku. Když nezálohujete základní složky na OneDrive, ve Startu vás Windows nabádají, ať to uděláte. Tahle výzva se neustále vracela, ale to už pominulo. Jenže mezitím se výzvy k zálohování začaly objevovat přímo v Průzkumníku. Opakování výzev vedoucích k monetizaci, to je velký motiv Windows posledních let.

Apel, ať zálohujete své soubory na OneDrive, z Průzkumníku zmizí. Ne úplně, ale budete ho moct jednou provždy vypnout. Tyto novinky se testují ve Windows 11 Insider Preview od sestavení 22635.4580, které zamířilo do kanálu Beta před pár dny. Do stabilních Windows zbývá jen pár kroků.

Zdroje: Windows Insider Blog